АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. Общий объем грузооборота в Казахстане в январе-июне 2020 года составил 276,586 миллиарда тонно-километров, что на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

При этом в отчетном периоде грузопотоки на железнодорожном транспорте выросли на 4,2%, тогда как на воздушном и автомобильном снизились на 38,1% и 13,7% соответственно.

Общий объем перевезенных грузов в отчетном периоде составил 1,764 миллиарда тонн, что на 7,4% меньше, чем в таком же периоде 2019 года.

Между тем общий объем перевозок пассажиров в январе-июне 2020 года упал на 43,4% и составил 6,468 миллиарда человек. При этом снижение объема перевозки пассажиров автомобильным транспортом составило 43,4%, воздушным — 35,8%, железнодорожным — 44,2%.