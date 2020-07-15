АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в Казахстане за январь-июнь 2020 года составила 6,113 миллиона квадратных метров, включая 2,96 миллиона квадратных метров от индивидуальных застройщиков, что на 7,3% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период на строительство жилья было направлено 769,8 миллиарда тенге (1,9 миллиарда долларов, рост на 26,3%). Основным источником финансирования жилищного строительства в январе-июне 2020 года являлись собственные средства застройщиков, удельный вес которых составляет 74%. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в области жилищного строительства составила 14,8%.

При этом общая стоимость строительных работ в Казахстане в отчетном периоде, по данным комитета, размещенным на его сайте, составила 1,603 триллиона тенге (3,9 миллиарда долларов), что на 11,2% выше показателя аналогичного периода 2019 года.

По данным статистического ведомства, в отчетном периоде в Казахстане было закончено строительство 19,358 тысячи новых зданий, в том числе 18,585 тысячи зданий жилого назначения. В республике были введены в эксплуатацию шести общеобразовательных школ, 14 дошкольных организаций, восемь амбулаторно-поликлинических организаций и две больницы.