МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в среду не показывает определенной динамики, рынки оценивают новости по ситуации вокруг Гонконга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,09% — до 2,9358 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом ранее в среду металл дорожал до 2,96 доллара.

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,1% — до 6498,5 доллара, алюминия — на 0,09%, до 1688,5 доллара, цинка — на 2,96%, до 2194,5 доллара за тонну.

Трейдеры оценивают новости вокруг Гонконга. Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня и вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Китай в ответ заявил, что осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому новости по стране, которые могут повлиять на торговлю и производство, отражаются на стоимости металла.