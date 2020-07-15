МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 422, до 746 369, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 422 в 85 регионах, в том числе 26,6% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 746 369 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 628, Санкт-Петербурге — 264, в Свердловской области — 263, в Ханты-Мансийском автономном округе — 251.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 246, Нижегородской области — 229, в Ямало-Ненецком АО — 202, в Иркутской области — 190.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Еврейской АО (4), Ненецком АО (3) Чукотском АО (1) и Севастополе (1).

За сутки в России выписаны 10 424 человека после COVID-19, за все время выздоровели 523 249 человек.

За сутки умерли 156 человек с коронавирусом, за все время — 11 770.