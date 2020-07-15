ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Как следует из обозначений OFAC, санкции введены за причастность к вооруженному конфликту в Донбассе и вмешательство в выборы в США.

В список санкций внесены: россиянин Игорь Лавренков, Андрей Мандель (гражданство не указано) и россиянин Михаил Потепкин.

Кроме того, под санкции попали компании: ООО "М Инвест" и связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.