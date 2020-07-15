МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Законопроект, предлагающий разрешить направлять средства материнского капитала на газификацию жилья, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы документа — сенаторы Галина Карелова, Мохмад Ахмадов, Инна Святенко, Елена Бибикова и Татьяна Кусайко — поясняют, что сейчас предусмотрен закрытый перечень направлений, на которые может расходоваться маткапитал, в том числе улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Законопроект уточняет содержание такого направления как улучшение жилищных условий.

"Лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставляется возможность направить его средства (часть средств) на осуществление мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе реконструируемого, к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка, путем безналичного перечисления указанных средств газораспределительной организации", — говорится в документе.

Реализация проекта не потребует расходов из бюджета РФ, уточняют авторы документа.