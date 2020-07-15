ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Новым директором Европейского департамента МВФ, в ведение которого входит и Россия, стал Альфред Каммер, говорится в сообщении фонда, распространенном в среду.

Объявление о намерении назначить его на этот пост огласила глава фонда Кристалина Георгиева, сказано там. Он работает в МВФ с 1992 года. Каммер участвовал в программах поддержки экономик по время переходного периода после падения Берлинской стены, а также находился в России в качестве представителя во время кризиса 1998 года.

Он возглавлял работу над международной монетарной системой для укрепления мировой финансовой безопасности и принимал участие в работе МВФ, связанной с G20 и G7, говорится в сообщении.

На новом посту он сменит Пола Томсена и приступит к своим обязанностям 1 августа 2020 года.