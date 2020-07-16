16 июля (Dow Jones). Фьючерсы на нефть в среду достигли нового 4,5-месячного максимума. Инвесторы надеются на более быструю, чем ожидалось ранее, разработку вакцины и оценивают значительное сокращение запасов нефти в США.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись в среду ростом на 2,3%, по 41,20 доллара за баррель, что стало самой высокой ценой закрытия с начала марта. Цены по-прежнему намного ниже уровней начала года из-за снижения спроса в условиях пандемии коронавируса. Между тем в последние недели котировки восстановились на фоне отмены карантинных мер в некоторых странах и ввиду ограничений добычи. В апреле цены на нефть WTI впервые кратковременно упали ниже 0 долларов из-за избытка предложения в мире.

В среду акции и другие активы растут в цене на новостях о первом испытании вакцины от коронавируса компании Moderna Inc. на добровольцах. У всех 45 участников исследования после вакцинации наблюдался желаемый иммунный ответ. Исследователи отметили, что этот успех позволяет им начать масштабное клиническое исследование позже в этом месяце.

В ближайшие недели пройдут испытания вакцин других компаний, и трейдеры будут пристально следить за их результатами, чтобы оценить, насколько быстро разработка вакцины может ослабить ущерб, нанесенный пандемией, и поддержать потребительские настроения.

Аналитики также оценивают данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам. Согласно этим данным, запасы нефти в США сократились намного сильнее, чем ожидалось. EIA сообщило о падении запасов нефти на 7,5 млн баррелей, тогда как аналитики и трейдеры, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения запасов на 1,3 млн баррелей.

Несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в США, Минэнерго сообщило об умеренном сокращении спроса на бензин, и это усиливает надежды на возобновление роста потребления в ближайшие месяцы. Между тем объемы производства нефти в США не изменились и третью неделю подряд составляют 11 млн баррелей в день, ослабляя опасения относительно быстрого роста добычи в ответ на отскок цен.

Кроме того, инвесторы анализировали сообщения относительно мер ОПЕК+ по сокращению предложения. В среду картель и его союзники договорились ослабить со следующего месяца ограничения добычи на фоне восстановления спроса. Добыча будет увеличена на 1,6 млн баррелей в день. Решение оказалось менее кардинальным, чем ожидали аналитики, а заявления о дополнительном снижении производства нефти в странах, которые ранее не полностью соблюдали условия соглашения, ослабили опасения относительно того, что ОПЕК+ вновь наводнит рынок нефтью.

Между тем многие трейдеры по-прежнему опасаются, что ключевые производители нефти, такие как Саудовская Аравия и Россия, могут слишком рано принять решение нарастить добычу, чтобы сохранить свои доли на рынке.

"Восстановление цен на нефть неустойчивое и зависит не только от динамики восстановления спроса, но и от дисциплины соблюдения квот ОПЕК+ по мере увеличения добычи в августе", — отмечает Паола Родригес-Масиу, старший аналитик по рынку нефти из Rystad Energy.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE подорожали на 2,1%, до 43,79 доллара на баррель.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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