ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Компания Twitter изучает проблему с рядом аккаунтов и отмечает, что во время проверки возможны перебои с доступом к некоторым функциям, говорится в аккаунте технической поддержки Twitter.

"Мы в курсе о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить… Возможно, вы не сможете публиковать сообщения или сменить ваш пароль, пока мы изучаем и работаем с этим инцидентом", — сказано в сообщении.