БРЮССЕЛЬ, 16 июл /ПРАЙМ/. Глава Европейского совета Шарль Мишель направил приглашения главам государств и правительств Евросоюза для участия в первом после начала пандемии очном саммите ЕС в Брюсселе 17-18 июля, на котором будет обсуждаться посткризисное восстановление Союза.

"Настал момент, когда необходимо соглашение. Мы должно найти решения, прийти к согласию для блага наших граждан", — говорится в тексте приглашения.

По его словам, для успеха саммита каждый из лидеров должен будет проявить политическую волю.

Ранее глава Евросовета обнародовал свои предложения по фонду восстановления и многолетнему бюджетному плану ЕС. Изначально проекты фонда и бюджета были подготовлены Еврокомиссией, но из-за возражений ряда государств Мишель после серии двусторонних консультаций внес некоторые изменения.

Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, которые государства не будут возвращать, а 250 — в виде кредитов. Эти средства Еврокомиссия планирует привлечь на финансовых рынках от имени ЕС.

Согласно предложению главы Евросовета, 70% средств фонда восстановления должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть использованы в 2023 году в зависимости от экономических показателей конкретных стран. Все средства фонда в любом случае должны быть освоены до 2026 года. При этом они пойдут наиболее пострадавшим от пандемии странам и секторам экономки ЕС.

Также на саммите будет обсуждаться финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 миллиарда евро.

По данным европейских СМИ, противоречия сохраняются между странами севера и юга Европы по вопросам соотношения субсидий и кредитов в плане восстановления. В частности, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение кредитов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.