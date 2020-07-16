МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Программа государственной поддержки хозяйственной деятельности коренных малых народов Севера будет разработана до конца 2020 года, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.

"Разработку уже ведут Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВиА) с участием субъектов Российской Федерации и ассоциаций КМНС. Завершить подготовку программы планируется до конца 2020 года", — сообщили в Минвостокразвития.

Как пояснили в министерстве, программа будет включать меры поддержки создания коренными малыми народами Севера производств пищевой и сельскохозяйственной продукции и экспорта такой продукции. Программа также предусматривает меры по развитию туризма в местах проживания коренных малочисленных народов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Согласно принятому закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.

Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру. Пакетом законов также предусмотрены меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.