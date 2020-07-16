МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год выросли на 2% — до 5285 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Данные поступили с более чем 900 тысяч касс со всей России.

"Средний чек затрат на покупку минимального женского пляжного набора, составил 5258 рублей, что на 2% выше, чем в июле прошлого года", — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, за год сильнее всего вырос средний чек на покупку крема для загара — на 14% (до 228 рублей), на солнечные очки он увеличился на 4% (до 771 рубля), на босоножки — на 3% (до 1420 рублей), на футболки — на 2% (до 632 рублей). При этом на 11% подешевели шорты (до 1009 рублей) и на 2% — купальник (до 1198 рублей).

В период жаркой погоды июля, который также пришелся на время реализации отложенного спроса в сегменте моды, наблюдался заметный рост продаж в натуральном выражении — в среднем более чем на 30% по сравнению с показателем годом ранее. При этом в июне снижение продаж по этой группе товаров составляло порядка 25%.