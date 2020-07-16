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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Заимодавние санкции — США пытаются оказать давление на европейских кредиторов "Северного потока-2", угрожая ввести против них санкции задним числом. Госсекретарь Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV "уйти немедленно", иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Новые угрозы звучат на фоне активизации усилий "Газпрома" по завершению проекта. Но как именно компании, уже выдавшие "Северному потоку-2" кредиты на €4,7 млрд, могут избежать санкций, откуда они должны "выйти" и чем это помешает монополии достроить газопровод, остается неясным.

— Особый режим хранения детей — Общественные и некоммерческие организации со всей России обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года. Эксперты убеждены, что такие меры нанесут непоправимый вред детям-сиротам и лишат их шанса на семейное устройство.

— Нефти дали время на раскачку — Страны ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи. Они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года. Для России это означает рост добычи примерно на 400 тыс. б/с. При этом реальное сокращение квоты ОПЕК+ может быть меньше, поскольку в августе-сентябре некоторые страны, не полностью выполнявшие соглашение в предыдущие месяцы, должны будут компенсировать это отставание. Эксперты предполагают, что цены на нефть в $40–50 за баррель являются целевым уровнем, на который сейчас надеются стороны сделки.

— У Крыма зашаталась пломба — Как выяснил "Ъ", поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым. Накануне пуска грузового движения по мосту Росжелдор предписал оснащать вагоны дорогостоящей электронной пломбой ГЛОНАСС, аренда которой сопоставима по цене с арендой вагона, а на паромной переправе возникли сложности с согласованием заявок. Минэнерго уже предлагает смягчить ограничения, которые грозят дефицитом бензина в Крыму в разгар туристического сезона, и увеличить частоту паромов.

— Арктику раздадут на гектары — Программу бесплатной раздачи земель ради сокращения оттока населения планируется запустить еще и в Арктике. Согласно планам Минвостокразвития, география "арктического гектара" пока будет не столь масштабна, как "дальневосточного": целиком в программе будут задействованы лишь территории Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также 23 отдельных муниципалитетов других северных регионов. Решать, где именно можно будет получить свой "кусок Арктики", будут уже не федеральные, а региональные власти.

— Бюджетный кодекс впитает опыт Норильска — Госдума приняла во втором чтении законопроект с поправкой к Бюджетному кодексу, позволяющей зачислить деньги, полученные от "Норникеля" на возмещение экологического ущерба, в федеральный, а не в местный бюджет. Такой порядок для схожих платежей будет действовать и далее, если ущерб нанесен федеральным объектам. Как утверждают источники "Ъ" в Белом доме, поправка не преследует фискальных целей: история с "Норникелем" должна создать прецедент не только с точки зрения платежей, но и по части управления ими — такие суммы станут "окрашенными", а контроль за ликвидацией вреда — федеральным.

— Вирус убавит годы — Обзор Банка России экономических трендов за июнь уточняет картину восстановления экономики после эпидемических ограничений экономической активности в марте—мае 2020 года. Базовые отрасли промышленности, видимо, уже восстановили активность, как и отрасли, ориентированные на конечное потребление. Но возвращение это — в основном к уровням 2016–2017 годов: и инвесторы, и потребители будут ожидать, и не только в России, определенности с будущим развитием событий, и это — главная причина нереализуемости V-сценария восстановления, которое в других обстоятельствах было бы неизбежно.

— В ПДД нашли риски для велосипедистов — Верховный суд (ВС) проверит корректность пункта правил дорожного движения, согласно которому действие знаков распространяется "только на ту сторону дороги, где они установлены". Такая формулировка нарушения правил стоянки позволяет оштрафовать, например, велосипедистов на тротуаре, считает юрист из Томска Андрей Лыков. В иске он требует уточнить правила. В МВД с этим не согласны: оштрафовать велосипедистов за нарушение правил стоянки невозможно по действующему КоАП.

— Замдиректора "Почты России" доставили на дом — Чертановский райсуд отправил в среду под домашний арест Сергея Емельченкова, с 2019 года занимающего пост заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов "Почты России". По версии следствия, господин Емельченков, рассчитывая получить крупные бонусы в госкомпании по итогам года, заключал допсоглашения к контрактам с поставщиками "Почты России", позволявшие не платить им в случае нарушений, а потом сам же снижал штрафные санкции. Защита нашла его уголовное преследование необоснованным.

— Елена Мизулина предложила презумпцию добросовестности семьи — Новый законопроект сенатора Елены Мизулиной вводит принцип презумпции добросовестности родителей и резко сужает перечень поводов для изъятия детей из семьи. Документ, разработанный при участии ультраконсервативных организаций, разрешает органам опеки забирать детей только по решению суда о лишении родительских прав. Опрошенные "Ъ" эксперты называют поправки непродуманными, указывая, что государство "рискует запереть детей-жертв с родителями-тиранами".

— КС займется поражением в храмах — Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу "альтернативных православных" на закон о передаче госимущества религиозным организациям. Тверская община Православной церкви Божией Матери Державная в середине 1990-х годов получила от города полуразрушенное здание котельной, которое отремонтировала за свой счет и использовала для богослужения. Однако через 20 лет новая администрация Твери расторгла договор и без компенсации забрала помещение, заявив, что изначально оно не было предназначено для богослужения.

— Белорусские выборы пройдут по недосмотру — Президент Белоруссии Александр Лукашенко после недолгой оттепели в отношениях с США и Евросоюзом может вновь оказаться для них нерукопожатным. В среду стало известно, что на предстоящие президентские выборы в страну могут не приехать наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В бюро утверждают, что не получили официального приглашения из Минска. Между тем именно от оценки БДИПЧ во многом зависит легитимность выборов в глазах Запада.

— Вместе на пути к устойчивому восстановлению — Послы трех европейских стран в РФ — Геза Андреас фон Гайр (Германия), Дебора Броннерт (Великобритания) и Паскуале Терраччано (Италия) — написали и предоставили в "Ъ" для публикации статью, в которой призывают к укреплению сотрудничества между Европой и Россией в борьбе с изменениями климата после пандемии COVID-19.

— США развязывают себе щупальца — По сообщениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп подписал секретный указ о наделении Центрального разведывательного управления (ЦРУ) широкими правами по осуществлению наступательных киберопераций в отношении ряда стран, включая Россию. Он разрешил ЦРУ не согласовывать каждый такой шаг с Белым домом, избавил управление от необходимости собирать доказательства легитимности мишеней и расширил спектр агрессивных методов, которые могут быть задействованы при операциях.

— Банкротства не сразу строились — Ограничения по работе арбитражных судов, введенные на фоне распространения COVID-19, притормозили динамику роста банкротств застройщиков. По итогам первого полугодия с рынка ушло почти на 20% меньше компаний, чем годом ранее. Но результаты всего 2020 года могут оказаться менее обнадеживающими. Тяжелее всего придется небольшим региональным девелоперам, сворачивающим добровольно стройки из-за невозможности получить проектное финансирование.

— Пробы просятся на видео — Участники пищевого рынка жалуются на непрозрачность контроля, грозящую бизнесу штрафами и репутационными потерями. Российский союз предпринимателей и промышленников (РСПП) предлагает ввести обязательную видеофиксацию отбора проб на анализ, а также автоматизировать процесс. Сейчас исследование продукции из одной и той же партии в разных лабораториях может давать противоположный результат.

— С лизинга сняли евразийскую комиссию — На пути реформы лизинговой отрасли, продвигаемой Минфином и ЦБ, убрано основное препятствие. Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подтвердил возможности пруденциального регулирования лизинговой отрасли со стороны Банка России. Прежние нарекания к реформе со стороны Евразийской экономической комиссии затормозили ее на полтора года. Однако при рассмотрении зависшего законопроекта в Госдуме участников рынка и ведомства все еще ждут баталии по поводу конфигурации регулирования.

— Нестройкая сталь — Российские металлурги предсказуемо сократили производство стали во втором квартале на фоне карантинных мер, причем у ММК на фоне ремонтов выплавка упала сразу на 24%. В то же время крупнейшие игроки пытались переориентировать поставки с сократившегося внутреннего рынка в Азию, благодаря чему НЛМК даже смог увеличить продажи в годовом выражении.

— Доллар поддержали рублем — Курс американской валюты на мировом рынке обновил пятинедельный минимум. Высокие темпы распространения вируса в США, а также ухудшение ожиданий относительно восстановления экономики страны вынуждают инвесторов уходить в другие валюты. Впрочем, в России курс доллара не спешит ослабевать. Этому мешают стагнация на нефтяном рынке, а также снижение объемов продаваемой валюты в рамках бюджетного правила.

— Нефти дали время на раскачку — Страны ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи. Они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года. Для России это означает рост добычи примерно на 400 тыс. б/с. При этом реальное сокращение квоты ОПЕК+ может быть меньше, поскольку в августе-сентябре некоторые страны, не полностью выполнявшие соглашение в предыдущие месяцы, должны будут компенсировать это отставание.

— Acronis заплатила за защиту — Основанная россиянами IT-компания Acronis приобрела разработчика технологий предотвращения утечек информации DeviceLock. Стоимость его бизнеса участники рынка оценивают в $20–30 млн. Подобные системы становятся более востребованными с ужесточением законодательства в сфере защиты персональных данных и начинают также использоваться для контроля над сотрудниками на фоне массовой работы из дома, указывают эксперты.

— Тайцы дуют на молоко — Растущее производство сырого молока в России и начавшееся насыщение внутреннего рынка заставляет иностранных инвесторов быть осторожными. Так, тайская CP Foods, планировавшая вложить $1 млрд в молочный бизнес в стране, теперь обсуждает выход на рынок только в партнерстве с локальным игроком. Сотрудничество уже обсуждалось с холдингом "Эконива" Штефана Дюрра. Если партнера найти не удастся, CP Foods может отказаться от инвестиций в производство молока в РФ, сконцентрировавшись на мясном бизнесе.

— Bazelevs разменялся на студию — Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова договорилась об обмене активами с международной сетью телестудий Celebro Media. На ее мощностях продюсер планирует снимать новые кинопроекты в формате screenlife, в котором действие происходит на экране компьютера или смартфона. Такие форматы перспективны во время кризиса, а альянс со студиями позволит сэкономить на производстве, полагают эксперты.

— Чебурашка нашел друзей — "Союзмультфильм" передаст новому совместному предприятию (СП) под контролем Сбербанка права на всю свою коллекцию сроком на пять лет. Взамен банк вложит в развитие бизнеса студии 1 млрд руб. "Союзмультфильм" рассчитывает увеличить долю на рынке российской анимации с 5% до 20%, но в перспективе, по мнению экспертов, столкнется с усиленной конкуренцией по мере роста доли интернета в доходах от продажи контента.

— "Кризис проходит, а спрос остается" — Мобильные операторы в период самоизоляции граждан справились с ростом нагрузки на сети из-за возросшего трафика, но не вышли из пандемии без потерь. Крупнейший оператор МТС первым пересмотрел прогноз по выручке по итогам года, не исключив отсутствия роста впервые за долгое время. На что компания делает ставку в новых условиях, "Ъ" рассказал ее президент Алексей Корня.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Силовики подключились к расследованию картельных сговоров при госзакупках ИТ — Сегодня утром стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Емельченкова, заместителя гендиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов. Информацию об этом подтвердил представитель "Почты России", сообщив, что "компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося".

— Как мигранты выживают в кризис — Каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы, а вклад в ВВП составляет около 8%. Из-за кризиса более 30% мигрантов остались без работы, причем у половины безработных нет денег на самое необходимое, следует из данных исследования ВШЭ и Института социологии РАН. Ограничительные меры из-за пандемии не позволяют мигрантам вернуться домой, а им нужно платить за жилье и либо содержать семью здесь, либо поддерживать ее на родине.

— Госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых российских выборах — Голосование на выборах всех уровней в России начиная с 2021 г., включая и намеченные на этот год выборы в Госдуму, может длиться три дня, если такое решение примет организующий выборы избирком. Соответствующие поправки в законы "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" и "О выборах депутатов Госдумы" приняла 15 июля Дума во втором, ключевом, чтении.

— Россия ввела одни из самых жестких ограничений прав граждан в бывшем СССР из-за COVID-19 — Россия входит в число стран СНГ с самыми жесткими ограничениями для граждан в период пандемии COVID-19, говорится в докладе правозащитных организаций "Роскомсвобода" и Human Consta, опубликованном 15 июля. Ограничение прав может быть продлено в России и после окончания пандемии, считают авторы доклада. В докладе проанализированы основные ограничения прав человека, введенные в период пандемии в 12 постсоветских странах: Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и на Украине.

— В Баку прошли массовые демонстрации за войну с Арменией — В ночь на 15 июля в Баку прошли несанкционированные митинги в поддержку азербайджанской армии, в которых, по данным азербайджанского информагентства Report, приняли участие несколько тысяч человек. Митингующие пытались прорваться в здание парламента, но были разогнаны водометами. Шествие прошло на фоне начавшихся 12 июля перестрелок на армяно-азербайджанской границе, в которых погибло несколько азербайджанских военных, включая генерала.

— Россияне вернулись в магазины — После трех месяцев экономии россияне вновь стали тратить деньги в магазинах. В лидерах спроса компьютеры, бытовая техника, одежда и обувь. При этом продажи лекарств и алкоголя, на которые резко подскочил спрос в период карантина, заметно снизились, выяснил Сбербанк.

— У россиян растет страх увольнений — Около 20% сотрудников компаний в конце мая попали под сокращение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой поиска работы HeadHunter. Почти половина (45%) из опрошенных работодателей признались, что им пришлось уволить часть персонала. При этом часть компаний планируют в ближайшие месяцы дальнейшее сокращение в среднем на 16%.

— Энергетики прогнозируют рост долгов за тепло — Совокупный долг потребителей перед теплоснабжающими организациями к концу года может составить от 280 млрд до 560 млрд руб., сообщается в материалах НП "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейших генераторов), с которыми ознакомились "Ведомости".

— Аграрии добиваются повышения пошлин на импортные помидоры — Национальный союз производителей плодов и овощей инициирует антидемпинговое расследование поставок импортных томатов на территорию стран ЕАЭС (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Цель – введение пошлин в размере не менее 80% от стоимости импортируемой продукции, говорится в письме союза в Минсельхоз, направленном 6 июля. "Ведомости" ознакомились с копией письма, директор союза Михаил Глушков его отправку подтвердил. Минсельхоз рассмотрит письмо, сказал его представитель.

— Немецкая группа RSG купила сеть фитнес-клубов Gold’s Gym — В сеть Gold’s Gym International входит около 700 клубов по всему миру: 100 собственных в США и еще 600 открытых по франшизе по всему миру (в том числе четыре в России). Штаб-квартира компании находится в Далласе. На конец 2019 г. абонементами в клубы Gold’s Gym владело около 3 млн человек. Но в марте все клубы компании закрылись из-за коронавируса, а 4600 сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Чернослив — Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов стало официальной обязанностью добывающих компаний. Закон об этом публикует "РГ". Нефтедобытчики теперь обязаны иметь механизм финансового обеспечения для устранения последствий ЧС.

— Держите рубли в чистоте — Сведения о каждом почтовом переводе на сумму свыше 100 тысяч рублей будут направляться в Росфинмониторинг. Соответствующий закон публикует "РГ". Если окажется, что почтой переправляются сомнительные деньги по сомнительным адресам, канал будет перекрыт.

— Крышу уносит — В период пандемии выросло число афер с квартирами. Например, в Пензе пенсионер лишился жилья, пытаясь сдать его в аренду. Защитить граждан могло бы введение обязательной нотариальной формы сделок с недвижимостью, считают эксперты.

— Добавили жизненной важности — С 1 января 2021 года льготников будут обеспечивать бесплатными лекарствами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарств. Пересматриваться при этом он будет не реже одного раза в год.

— Десять степеней защиты — В ГД внесен пакет законопроектов об укреплении семьи. Он объединен общим названием и содержит поправки в 10 законов. Инициатива оградит семьи от неоправданного вторжения чиновников и гарантирует конституционное право родителей на воспитание детей.

— Номер с молотка — В 2022 году "красивые" автономера можно будет резервировать и приобретать. Проект поправок прошел антикоррупционную экспертизу. Госпошлина составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы. Повторяющиеся буквы в три раза удорожают любое сочетание цифр.

— Умный контроль — К концу года почти все таможенные декларации будут подаваться в электронном виде. Об этом Владимиру Путину рассказал руководитель ФТС Владимир Булавин. Главными темами разговора стали реформа ведомства, платежи в бюджет и цифровое будущее таможни.

— Август на раскачку — Страны — участницы ОПЕК+ согласовали смягчение условий сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. С августа общий объем снижения производства до конца этого года составит 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн баррелей в сутки, как было в мае — июле. Такое решение они приняли на онлайн-конференции, прошедшей 15 июля.

— Места вакантны — В Единый день голосования 13 сентября предстоит избрать 18 губернаторов, депутатов 11 региональных парламентов и четырех новых депутатов Госдумы. ЦИК заверил списки кандидатов уже шести партий, включая все парламентские, на вакансии в нижней палате.

— Один, два, три — Выборы и референдумы разных уровней смогут проходить в течение нескольких дней. Такие поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан приняла вчера Госдума во втором, основном чтении.

— Защитный блок — Принятые на общероссийском голосовании изменения в конституцию нарушили планы Запада по смене власти в РФ, но команду сдержать Россию никто не отменял, попытки будут продолжаться. Сенаторы готовят законодательные меры противодействия вмешательству извне. Об этом говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, который представил в среду на пленарном заседании ее глава Андрей Климов.

— Долги не душат — Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство приняло решение в период пандемии снизить размер удержаний при взыскании долгов с пенсионеров. Заявление прозвучало вчера в ходе выступления главы ведомства в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

— Право до полного счастья — "Это срез злободневных проблем, существующих в обществе" — так охарактеризовала на пленарном заседании Совета Федерации содержание более 38 тысяч жалоб и предложений, поступивших омбудсмену в 2019 году, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Задание на осень — В среду прошло заседание Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Михаил Мишустин пообещал, что практика массового бесплатного тестирования граждан будет продолжена до 1 мая 2021 года. Расслабляться нельзя, считает премьер.

— Поле припахали — Депутаты Госдумы 15 июля приняли во втором чтении поправки в закон, касающийся плодородия земель сельхозназначения. Государство берет на себя обязательства проводить мониторинг сельхозземель и выдавать предписания собственникам по восполнению плодородия. Однако некоторые эксперты и участники рынка считают, что закон может стать еще одним поводом для изъятия земель сельхозназначения.

— Война этикеток — Российская сторона отозвала свои экспонаты с выставки в Германии к 75-летию Потсдамской конференции. Подписи к российским экспонатам передергивали исторические факты, были "за гранью добра и зла", объяснил помощник президента РФ Владимир Мединский.

— Прирост на душу населения — Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Соответствующий приказ Минтруда зарегистрирован в Минюсте. Так, на душу населения прожиточный минимум установлен в размере 10 843 рубля, для трудоспособного населения – 11 731 рубль, пенсионеров – 8 944 рубля, детей – 10 721 рубль. По сравнению с IV кварталом 2019 года его рост составил в среднем 2,2%, при этом заметнее всего он увеличился на детей — на 3,2%.

— Битва об заклад — Правила работы ломбардов заметно изменятся. В частности, ограничится предельный размер займа, который они смогут выдавать, в них невозможно будет заложить недвижимость, а работать при этом они смогут на три часа дольше. Закон об этом публикует "РГ".

— Человек без стула — Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, которые уравнивают в правах удаленных работников с теми, кто трудится в офисах. Поправки затрудняют увольнение таких сотрудников. Эксперты и авторы поправок называют их своевременными — отсутствие понятия "удаленная работа" в Трудовом кодексе часто бывает причиной судебных споров и даже уголовных дел.

— Выводное пособие — В случае ликвидации юрлица работник должен получить все выплаты до закрытия фирмы в налоговой. "На момент подачи заявления о внесении сведений о ликвидации в ЕГРЮЛ, факт проведения всех выплат работникам должен быть подтвержден", — сообщили в Минтруде

— Ничего лишнего — Для организаций и индивидуальных предпринимателей-участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в 7,6%. Закон с поправками в Налоговый кодекс публикует "РГ".

— Застройными рядами — Члены жилищно-строительных кооперативов смогут вернуть деньги, если их дом признан "проблемным", а застройщики станут раньше обычного получать доступ к средствам на счетах эскроу. Закон об этом публикует "РГ".

— Налоги под лед — Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной с огромным набором преференций. Для потенциальных резидентов, согласно пакету законов, которые публикует "РГ", предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

— Дамы со льготами — Сразу два закона, меняющих жизнь военнослужащих, публикует "РГ". Первый закон касается женщин в погонах и их прав на получение льгот и пенсии, второй документ — обеспечения военнослужащих жильем.

— Линия на перемену дат — Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, разрешающий садоводческим и огородническим товариществам устанавливать фиксированный день проведения общего собрания. Сейчас по закону оно должно проводиться не реже одного раза в год.

— Закон — Тайга — В Приамурье сотрудники правоохранительных органов совершили вооруженный разбой. Ночью они пришли к новоспасскому фермеру и потребовали подписать бумаги о передачи техники. Мужчина согласился это сделать после того, как появилась реальная угроза жизни.

— Дебют Газзаева — Новый глава комитета Госдумы по делам национальностей, знаменитый футбольный тренер Валерий Газзаев определил приоритеты его ведомства на ближайший год. Это доработка закона "О коренных малочисленных народах", продолжение линии на создание Домов дружбы, укрепление статуса русского языка и доведение изучения национальных языков народов России с 80 процентов сегодня до 100 процентов к 2024 году.

— Вернули море — В среду легендарный "Артек" снова открыл двери для детей. В первую летнюю смену он принял 1060 школьников из Республики Крым и Севастополя. Перед заездом в центр дети проходят медосмотр в два этапа: медики осматривают детей и измеряют температуру до посадки в транспорт, а после приезда в "Артек" они проходят углубленный осмотр.

— Точка отсчета — Конституционный суд РФ дал несправедливо уволенным гражданам новую возможность защитить свои права. Теперь они могут подать иск о возмещении морального вреда даже после истечения трехмесячного срока, который Трудовой кодекс РФ устанавливает для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора.

— Только послушай — В России официально заработал музыкальный сервис Spotify. Он может составить достойную конкуренцию "Яндекс.Музыке", Apple Music и сервису Boom от "ВКонтакте". Завоевывать сердца пользователей Spotify собирается обширной музыкальной коллекцией.

— Здесь тролли не пройдут — Google добавила новые функции безопасности в сервис видеоконференции Meet. Теперь к разговору не смогут подключиться так называемые тролли — анонимные пользователи, мешающие проведению видеоконференции.

— Автокредит покатился — Программами льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" воспользовались более 85 тысяч россиян, сообщил "РГ" глава Минпромторга Денис Мантуров. Как и в прошлом году наибольшим спросом пользуются четыре марки автомобилей.

— Выстрелил и забыл — В США эксперты пришли к выводу, что МиГ-35 — объективно самый боеспособный истребитель. Он вплотную приближается к американскому F-35, пятого поколения, но при этом значительно дешевле его в производстве и эксплуатации.

— Крапленые куклы — Минпромторг прорабатывает предложение о введении цифровой маркировки игрушек, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Эта группа товаров имеет высокую социальную значимость, поэтому требуется детальный анализ ситуации по объемам "серой" продукции.

— Заплыв за буйки — МЧС России начинает крупную информационную и профилактическую кампанию с условным названием "Детская безопасность". Необходимость ее обусловлена плохой статистикой: только в первую неделю июля на водных объектах в РФ погибли 34 ребенка.

— В десантники по конкурсу — Вчера начался набор абитуриентов в высшие военные вузы Минобороны России. Вступительные испытания этим летом предстоит пройти более 40 тысячам кандидатов. Отмечается, что из-за переносов сроков сдачи Единого государственного экзамена отбор желающих поступить в высшие учебные заведения военного ведомства впервые пройдёт в новом формате — в регионах проживания абитуриентов, без приезда кандидатов непосредственно в вуз.

— Метры обвинения — СК отправил в Генпрокуратуру резонансное уголовное дело Виктора Ишаева на утверждение обвинения. По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Ишаев, "используя служебное положение", организовал растрату денег ПАО "НК "Роснефть".

— "Одноруких" вернут на Украину — Верховная рада исполнила предвыборное желание Зеленского, легализовав в стране азартные игры. Некоторые политики обещают, что от этого решения в бюджет хлынет золотой дождь, а их оппоненты предсказывают закрепление за Украиной статуса колонии самого низкого пошиба.

— Дороги, которые мы выбираем — Декларации о государственном суверенитете Украины 30 лет — ее приняли 16 июля 1990 года, спустя месяц с небольшим после аналогичного документа в Российской Федерации. Дата условная, независимость наступила через полтора года, когда Советский Союз официально прекратил существование. Но коль скоро имеется формальный документ, будем считать его отправной точкой.

— "Большая дубинка" или большие грабли?— США не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге. Однако Вашингтон должен помнить, что КНР будет отвечать на любые провокации, и "политика большой дубинки" может превратиться в большие грабли, на которые наступит американская администрация.

— Чем Баранов не угодил — Война с памятниками в США докатилась до статуи первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, которая последние тридцать лет стояла в центральном парке города Ситка на Аляске.

— Роботы освободят дельфинов — Индустрия морских парков переживает падение доходов из-за этических соображений и стоимости живых животных. Новозеландская компания представила роботизированную модель дельфина, которая позволит избавить от неволи ее живых собратьев в дельфинариях.

— Москвичи смогут бесплатно сдать тест на COVID-19 — C 16 июля москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирус методом ПЦР по записи в одной из 162 поликлиник. Причем не только взрослые, но и дети — для них открылись процедурные в 45 детских поликлиниках.

— До конца года достроят три станции мосметро — Вирус не повлиял на планы Метростроя. Как заявил вчера глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, до конца года, как и было обещано, завершат работы на трех новых станциях. Все новостройки расположатся на Большой кольцевой линии: "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская".

— Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы — Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания с 15 июля вернулись к обычному режиму работы — теперь прийти в них можно без предварительной записи. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— А ты не воруй — Депортировать из Британии граждан Евросоюза, которые были неоднократно осуждены за мелкие преступления, такие как кража, а также тех, кто был ранее приговорен к 12 месяцам заключения и более, планируется с 2021 года. Об этом сообщила министр внутренних дел Альбиона Прити Патель, представляя новое миграционное законодательство.

— Пулей по короне — Туалетная бумага, антисептик и оружие — похоже, в глазах среднестатистического американца именно так выглядит набор вещей первой необходимости на период пандемии. Такой вывод можно сделать на основании статистики продаж.

ИЗВЕСТИЯ

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— Полёты наяву — Российские перевозчики готовятся к возобновлению международного авиасообщения с начала августа. При этом в авиакомпаниях по-прежнему не знают списка стран, которые будут открыты на первом этапе. Источники "Известий" в отрасли говорят, что рассчитывают на Турцию как на единственное летнее прибыльное направление за пределами Европы. В ЕС пока не торопятся открывать границы для наших туристов.

— Субъективный подход — Минфин намерен внедрить бюджетные правила на региональном уровне. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у "Известий"). В документе уточняется, что под этот механизм подпадут лишь те субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. То есть прежде всего от налогов на продажу товаров с волатильными ценами: нефти, газа, металлов и т.д., пояснил близкий к правительству источник.

— Не звони мне, не звони — В четверг, 16 июля, в правительство будет направлен законопроект, который даст правоохранительным органам право без решения суда прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, не привязанных к реальным абонентам. Для этого понадобится лишь подпись руководителя следственного органа, рассказал "Известиям" автор инициативы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— "Мы пока не слышали от "Норникеля" встречной суммы" — Беспрецедентная сумма штрафа "Норникелю" — 147,7 млрд рублей — соответствует ущербу, нанесенному арктической природе, заявила в интервью "Известиям" глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ведомство готово отстаивать свою позицию в суде. Она отметила, что в ближайшее время впервые за много лет начнутся массированные ковровые проверки предприятий — они стартуют в Норильске, где инспекторы проведут 2-2,5 месяца, а после перекинутся на всю Арктическую зону.

— От всех бед — Несмотря на спад эпидемии COVID-19 на территории России, необходимо продолжать работу по отслеживанию заболеваемости и экстренному реагированию на возможный всплеск заболеваемости в будущем. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Российским властям практически сразу удалось наладить работу по созданию вакцины, и на сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов.

— Поисковый подряд — Количество фейков о ситуации с коронавирусом в России снова увеличилось. Специалисты считают, что это напрямую связано с выборами, которые пройдут в стране 13 сентября. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина отметила: наибольшее количество вбросов было именно в тех регионах, где будет проводиться голосование в рамках ЕДГ-2020.

— IT и обезвредить — Громкое уголовное дело в отношении топ-менеджера "Почты России" Сергея Емельченкова может быть связано с модернизацией компании, которая велась последние несколько лет, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В этот процесс было вложено порядка 40 млрд рублей, и к его реализации у независимого аудита уже возникло много вопросов.

— "Звезда" над водой — Самолёты-амфибии Бе-200 "Альтаир" начнут поступать в войска. По словам источников "Известий", в оборонном ведомстве планируют сформировать несколько авиационных отрядов летающих лодок. Первая из них уже проходит службу в 859-м Центре боевого применения морской авиации в Ейске.

— Во весь спрос — Увеличение квот на добычу нефти с августа на 2 млн баррелей в сутки позволит удержать цены на чёрное золото на уровне $40–50 за бочку до конца года, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Решение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить прежние договорённости и сократить добычу с августа на 7,7 млн баррелей вместо 9,6 млн в июле стало вполне ожидаемым.

— Топ-кадр — Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий, "Известия" ознакомились с ним. Возглавили список врачи, грузчики и программисты. В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами. В целом же самым большим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации (на них приходится 73% вакансий), а из-за коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники, отметили в Минэке.

— COVIDная льгота — Медработникам, боровшимся с COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом "Известиям" рассказали в "Единой России", которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией. Постановление о льготном стаже для врачей, работавших с зараженными людьми, уже подготовлено в Минтруде. Как сообщили в ведомстве, сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве. В профильном комитете Госдумы по труду и других фракциях это предложение поддержали.

— Могильник не исправит — Захоронение загрязнённой земли после разлива дизтоплива в Норильске не решит экологическую проблему, а лишь отсрочит её на несколько лет, считают опрошенные "Известиями" учёные и специалисты. В России разработаны альтернативные методы утилизации таких почв. Например, технология температурного разложения токсичной земли на безопасные составляющие и использование специальных бактерий, которые питаются продуктами нефтехимии.