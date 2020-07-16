ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. Промышленное производство в Китае за первое полугодие 2020 года на фоне пандемии коронавируса упало на 1,3%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.

Во втором квартале промпроизводство по мере возобновление деятельности во всех секторах выросло на 4,4% после падения на 8,4% в первом квартале этого года.

Отдельно показатель июня вырос на 4,8%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Объем производства в добывающей промышленности во втором квартале сократился на 1,1%, в обрабатывающей – на 1,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 0,9%, 0,6%, 8,8% и 4,3%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.