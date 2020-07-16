ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. В первом полугодии 2020 года в Китае было создано 5,64 миллиона рабочих мест, что составляет 62,7% от годового плана, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро Китая.

"В первом полугодии 2020 года в городах и поселках Китая было создано 5,64 миллиона новых рабочих мест, что составляет 62,7% от годового плана", — говорится в докладе.

По итогам июня коэффициент городской безработицы составил 5,7%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в мае. Согласно последним данным, коэффициент безработицы среди жителей страны в возрасте от 25 до 59 лет составил 5,2%.

В июне наемные сотрудники в среднем работали по 46,8 часа в неделю. По итогам второго квартала число рабочих-мигрантов из сельской местности составило 177,52 миллиона человек.

Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае в 2020 году составит 5,5%, планируется создать более 9 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2019 году составил 3,62%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей в 4,5%, власти планировали создать 11 миллионов рабочих мест, однако в прошлом году эта цифра достигла 13 миллионов.