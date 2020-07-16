ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам первого полугодия 2020 года превысил 15,66 тысячи юаней (около 2,24 тысячи долларов), свидетельствуют обнародованные данные государственного статистического бюро Китая.

"В первом полугодии 2020 года располагаемый доход на душу населения составил 15 666 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 составил 2,4%. С учетом ценового фактора показатель упал на 1,3%", — говорится в докладе.

Доход на душу населения в городах составил 21 655 юаней (около 3 тысяч долларов), номинальный рост 1,5%, располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 8069 юаней (1,15 тысячи долларов), номинальный рост – 3,7%.