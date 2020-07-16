ПЕКИН, 16 июля. (Dow Jones). Экономика Китая во 2-м квартале выросла на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, восстановившись после исторического сокращения, вызванного коронавирусом в первые три месяца года. Пекину в целом удалось взять вирус под контроль и восстановить экономическую активность.

После исторического сокращения на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года в 1-м квартале, Китай стал первой из крупных экономик мира, в которой зарегистрирован позитивный рост с начала пандемии Covid-19.

Срединный прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал рост во 2-м квартале на 2,6%.

По сравнению с 1-м кварталом валовой внутренний продукт Китая во 2-м квартале вырос на 11,5%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду таможенным управлением Китая. В первой половине года экономика Китая сократилась на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года

Власти Китая не стали устанавливать целевой уровень для роста ВВП на 2020 год после того, как экономика практически остановилась в 1-м квартале из-за вспышки коронавируса. Вместо этого лидеры Китая обязались стабилизировать рынок труда и создать больше рабочих мест в этом году.

Уровень безработицы в городских районах Китая упал в июне до 5,7% с 5,9% в мае.

— Авторы singaporeeditors@dowjones.com, перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ