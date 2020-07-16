МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Корпорация Microsoft и блокчейн-платформа Waves Enterprise будут развивать корпоративный блокчейн в России, запустят облачный сервис для автоматической аналитики транзакций и аудита смарт-контрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Waves Enterprise.

Меморандум о сотрудничестве на пять лет подписали президент Microsoft в России Кристина Тихонова и гендиректор "Веб3 Технологии" (разработчик платформы Waves Enterprise) Александр Иванов. В его рамках решения Waves Enterprise будут внедрены в облачные сервисы Microsoft Azure Marketplace и Microsoft Azure Stack Hub.

Кроме того, компании создадут облачный сервис для автоматического аудита смарт-контрактов и анализа транзакций сети на предмет аномалий или попыток ее компрометации. Сервис позволит интегрировать его со сторонними решениями в системе, к примеру, для страхования или анализа рисков, а также может визуализировать поток токенов. Компании совместно разработают готовые сценарии использования бизнесом технологии блокчейн для оптимизации корпоративных процессов.

"Среди сценариев и бизнес-процессов, где может использоваться решение – оптимизация цепочки поставок, нотариат данных, токенизация активов предприятий и другие процессы. Waves Enterprise в облаке Azure предоставляет возможность бизнесу быстро создать корпоративное приложение или сервис, работающее в доверенной инфраструктуре, в условиях прозрачности распределенных процессов, постоянной доступности и целостности данных", — говорится в сообщении.

По оценкам Waves Enterprise, рынок использования блокчейна как услуги в России по итогам 2020 года вырастет до примерно 10 миллиардов рублей с 4 миллиардов рублей в 2019 году

"Waves Enterprise – одна из ведущих международных блокчейн-платформ, которая делает существенный вклад в развитие экосистемы децентрализованных решений в мире. Для Microsoft очень важно поддерживать разработчиков инновационных решений и обеспечивать широкую доступность современных технологических инструментов для развития российского бизнеса. Мы уверены, что наше партнерство позволит в полной мере раскрыть потенциал технологии блокчейн в корпоративном сегменте в России, а также во всем мире", – отметила президент Microsoft в России Кристина Тихонова.