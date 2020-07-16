ПЕКИН, 16 июля (Dow Jones). Экономическая активность в Китае в июне продолжила восстанавливаться, так как Пекин усилил меры поддержки и в целом взял под контроль пандемию коронавируса в стране.

Промышленное производство в Китае в июне выросло на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 4,4% в марте. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Национального бюро статистики страны.

Темпы роста промышленного производства, являющегося индикатором экономического роста, совпали со срединным прогнозом экономистов, опрошенных Wall Street Journal.

Вложения в основной капитал в городских районах Китая в первой половине года упали на 3,1% после падения на 6,3% в январе-мае. Экономисты ожидали падения на 3,2%.

Розничные продажи в Китае в июне упали на 1,8% после падения на 2,8% в мае. Экономисты ожидали роста продаж на 0,3%.

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