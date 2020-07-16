МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 428, до 752 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 428 в 85 регионах, в том числе 24,1% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 752 797 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 531, в Свердловской области — 349, Санкт-Петербурге — 256, в Ханты-Мансийском автономном округе — 252.

Также зафиксировано Нижегородской области — 221, в Алтайском крае — 215, в Иркутской области — 196, в Ямало-Ненецком АО — 187.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Еврейской АО (4), Севастополе (2), Ненецком АО (1) Чукотском АО (1).

За сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время выздоровели 531 692 человека.

За сутки умерли 167 человек с коронавирусом, за все время — 11 937.