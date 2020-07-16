МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тестирует проекты по созданию свободных от вирусов зон в аэропорту "Шереметьево", одной из воздушных гаваней ОАЭ и Японии, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

По мнению Дмитриева, "единственный и самый эффективный способ открыть границы" — это проводить тестирование всех пассажиров, вылетающих из страны, перед рейсом.

"Мы начали пилотный проект по тестированию в аэропорту "Шереметьево", одном из аэропортов в ОАЭ и в Японии для того, чтобы отработать модель полного тестирования пассажиров при отлете", — рассказал он.

"Мы называем эту модель virus-free airport hubs (свободные от вирусов воздушные транспортные узлы – ред.), то есть фактически аэропорты, где все люди, приходящие туда, либо тестируются на входе, либо приходят со справками. И мы знаем, что аэропорт в результате этого является чистой проверенной зоной, и дальнейшие рейсы выполняются с наименьшим риском.

Массовое тестирование – ключ к тому, чтобы восстановить туризм и полеты, уверен Дмитриев.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире, позволяя получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.