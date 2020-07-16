МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Американская компания Facebook в течение нескольких недель запустит аналог китайской социальной сети TikTok Instagram Reels в более чем 50 странах, включая США, сообщает телеканал NBC.

Пользователи Instagram Reels, как и в TikTok, смогут записывать и выкладывать 15-секундные видео под различную музыку, а также заимствовать аудиозаписи для создания роликов из каталога и из видео других пользователей.

Reels на базе Instagram, который принадлежит компании Facebook, впервые был запущен в Бразилии в ноябре прошлого года. Недавно аналог TikTok от американской компании появился также во Франции и Германии, а после запрета на китайское приложение в Индии Instagram Reels смогли испробовать и индийские пользователи. Ожидается, что в скором времени Reels появится в США, Великобритании, Японии, Мексике и примерно 50 других государствах. Предполагается, что зайти в сервис можно будет с помощью новой иконки в приложении Instagram.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Вашингтон полагает, что личные данные пользователей передаются властям Китая.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.