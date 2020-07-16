ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Председатель комитета сената США по торговле Роджер Уикер затребовал у Twitter информацию об инциденте в среду, в результате которого были взломаны учетные записи ряда видных лиц.

"Данный инцидент, который показывает как необходимость защитить пользователей от мошенничества, так и более широкую обеспокоенность относительно социальной манипуляции и дезинформации в интернете, крайне волнует комитет", — говорится в письме главе компании Джеку Дорси, которое опубликовал Уикер.

"Нельзя переоценить проблематичность данного инцидента — как его последствий, так и очевидной неспособности внутренних механизмов Twitter его предотвратить", — добавил сенатор.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.