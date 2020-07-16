МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не удивлен информацией о том, что западные цифровые платформы могли влиять на мнение пользователей, блокируя неугодные им сообщения.

Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.

"Для нас это неудивительно, мы давно об этом говорили и указывали в докладе комиссии", — сказал Климов РИА Новости в четверг.

По его словам, пользователи должны учитывать эти нюансы, когда заводят аккаунты на зарубежных цифровых платформах.

Наибольшей критике комиссии в 2019 году подверглись Facebook и Google, которых парламентарии обвинили в попытках вмешиваться в дела РФ из-за нарушения избирательного законодательства России. Позднее компании скорректировали правила своей работы, исходя из требований национальных законодательств.