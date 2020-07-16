ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Компания Twitter предупредила, что в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней.

"В качестве меры предосторожности и меры реагирования для защиты безопасности людей мы предприняли следующий шаг: заблокировали все аккаунты, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней", — говорится в сообщении компании.

При этом компания не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены.

В число пострадавших от взлома в среду попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.