ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Онлайн-кинотеатр Netflix сообщил в четверг, что добавил более 10 миллионов подписчиков во втором квартале и что теперь компанией будут руководить сразу два гендиректора.

По итогам апреля-июня, когда в США и других странах действовали ограничения на передвижения из-за коронавируса, у Netflix прибавилось 10,1 миллиона платных подписчиков. Это уже второй квартал, когда рост превышает 10-миллионную отметку.

Кроме того, чистая выручка в марте-июне 2020 года составила 720 миллионов долларов против 270 миллионов долларов во втором квартале 2019 года, а оборот вырос до 6,15 миллиарда долларов.

Тед Сарандос, возглавлявший направление оригинального производства, был повышен до генерального директора компании — теперь он будет управлять ей на равных с сооснователем Ридом Хастингсом.

Акции Netflix выросли в четверг на скромные 0,79% на опасениях, что опережающий рост базы подписчиков из-за ограничений по коронавирусу "аукнется" более низким ростом во втором полугодии.