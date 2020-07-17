МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Основным предметом обсуждения станет борьба с коронавирусом, также будут затронуты вопросы устранения препятствий во взаимной торговле, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, развития системы маркировки товаров, сообщает аппарат правительства РФ.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. В апреле переговоры премьеров стран ЕАЭС проходили по видеосвязи из-за пандемии. Визит в Минск станет первой зарубежной поездкой главы российского правительства с момента введения ограничений из-за коронавируса.

"В ходе предстоящего заседания основное внимание предполагается уделить наращиванию сотрудничества государств-членов ЕАЭС в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что главы правительств рассмотрят комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях стран Союза", — говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате правительства, на заседании также планируют заслушать доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности союза, в том числе об устранении препятствий во взаимной торговле, формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации и дальнейшем развитии такой системы.

Кроме этого, главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России планируют обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках. ЕЭК представит отчет о мониторинге оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2019 году. В целях создания информационных ресурсов о значимых инвестиционных и инновационных проектах в странах предполагается принять решения о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС.

Также главы правительств рассмотрят вопросы совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений, а также другие инициативы по улучшению функционирования ЕАЭС и укреплению его органов.

ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРНЫЙ ВОПРОС ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ

Проект стратегии развития Евразийского экономического союза до 2025 года предполагает создание общего рынка товаров, капитала и рабочей силы, формирование цифрового пространства и активизацию процессов импортозамещения. Он также предусматривает расширение сотрудничества государств ЕАЭС в научно-технической и гуманитарной области. Стратегией интеграции предусмотрено использование потенциала Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и Международного финансового центра "Астана" и дальнейшее расширение сети торговых отношений союза с третьими странами.

Перечень мер и механизмов фактически является дорожной картой дальнейшего развития интеграции государств ЕАЭС, его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов, внесение порядка 25 изменений и дополнений в договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства.

На прошлом заседании межправительственного совета ЕАЭС в апреле были согласованы позиции стран по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок, гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию и сотрудничества в области здравоохранения. При этом вопрос тарифообразования при транспортировке газа на общем рынке решить не удалось, его рассмотрение должно было продолжиться на уровне глав государств.

Однако лидеры стран ЕАЭС во время саммита 19 мая, который прошел в формате видеоконференции, в основном одобрили, но окончательно не приняли проект стратегических направлений развития интеграции до 2025 года, было решено, что документ будет доработан.

Вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке остался одним из спорных пунктов проекта. В частности, Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте документа общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, "если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще".

Также в июне Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, призванный позволить сформировать взаимовыгодные торгово-экономические механизмы, ориентированные на создание конкурентных преимуществ входящих в союз государств и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере. Совет федерации в среду ратифицировал соглашение.

На этой неделе, практически накануне заседания в Минске, Россию посетил с рабочим визитом новый премьер Белоруссии Роман Головченко. В ходе встречи с белорусским коллегой Мишустин обратил внимание на важность интеграции между Россией и Белоруссией, отметив, что это позволит создать качественно новые условия в экономической сфере.

Ранее, поздравляя Головченко с назначением, Мишустин отмечал важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития ЕАЭС и СНГ.