БРЮССЕЛЬ, 17 июл /ПРАЙМ/. Главы государств и правительств Евросоюза на первом с начала пандемии коронавируса очном саммите, который открывается в пятницу, попытаются согласовать самый масштабный в истории союза план восстановления экономики, несмотря на остающиеся разногласия.

В преддверии саммита высокопоставленный европейский чиновник в беседе с журналистами признал, что по-прежнему никакого единства среди европейских лидеров не наблюдается.

"Нет гарантий того, что мы сумеем достичь соглашения. Остается достаточно много противоречий", — сказал он.

По его словам, разногласия касаются объемов многолетнего финансового плана ЕС годы, баланса между субсидиями и займами фонда восстановления, критериев предоставления государствам помощи.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель обнародовал свои предложения по фонду восстановления и многолетнему бюджетному плану ЕС. Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года.

Также на саммите будет обсуждаться финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

Как рассказала РИА Новости депутат Европарламента от фракции "евроскептиков" "Идентичность и демократия" Виржини Жорон, проект главы Евросовета стал компромиссным, он несколько сократил многолетний бюджет, но сохранил в полном объеме инструмент по восстановлению экономики на уровне 750 миллиардов.

В то же время, по ее словам, Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды, настаивают на снижении объема восстановления экономики ЕС и более сбалансированном подходе к субсидиям и займам. "Неофициальный лидер этой группы стран — нидерландский премьер Марк Рютте — 14 июля сообщил, что парламент Нидерландов считает необходимым продолжить дискуссии, поэтому достижение соглашения в пятницу совсем не гарантировано", — сказала депутат Европарламента.

"Традиционно Нидерланды выступают за то, чтобы требовать проведения структурных реформ от получателей помощи. Более того, распределение помощи из фондов восстановления должно утверждаться единогласно, чтобы каждое государство имело право вето", — сказала Жорон. В то же время Италия и Испания — одни из главных претендентов на получение поддержки — рассчитывают, что предложения Еврокомиссии будут утверждаться автоматически, а отменяться только квалифицированным большинством.

В свою очередь, напомнила Жорон, Европарламент вообще ранее предлагал увеличить объем фондов восстановления до 2 триллионов, что, по мнению евродепутата, является нереалистичным сценарием.

"Учитывая, что переговоры продолжаются, мы не можем быть уверенными относительно их итога", — заключила собеседница агентства.

По данным европейских СМИ, противоречия сохраняются между странами севера и юга Европы по вопросам соотношения субсидий и займов в плане восстановления. В частности, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение займов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.

Еврокомиссия в июльском докладе озвучила прогноз, согласно которому реальный ВВП еврозоны в текущем году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19. При этом в опубликованном в мае прогнозе ЕК ожидала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%. Между тем в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.

В том, что касается экономики всего Евросоюза, ЕК ожидает падения в текущем году на 8,3%, а не на 7,4%, как предполагалось весной. В следующем году ВВП ЕС вырастет, по оценкам Еврокомиссии, на 5,8%, хотя еще весной ожидался рост на 6,1%.