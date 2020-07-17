МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Первое полугодие этого года показало взрывной рост спроса на телемедицину среди россиян — востребованность дистанционного консультирования у врачей в условиях самоизоляции выросла в 10 раз, рассказали РИА Новости в агрегаторе страховых продуктов "Страховка.Ру".

"Телемедицина в виде отдельного полиса стала бюджетной альтернативой добровольному медицинскому страхованию. Если до пандемии страховщики заключали в среднем по 150-200 договоров телемедицины в месяц, то уже в июне количество проданных полисов составляло примерно 1-1,5 тысячи в разных компаниях", – рассказала генеральный директор агрегатора Елена Суховей.

В целом, проанализировав поисковые запросы россиян в интернете, эксперты сервиса выяснили, что спрос на дистанционные консультации врачей через мобильные приложения и онлайн-сервисы в первом полугодии 2020 года стремительно вырос — на 177% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среди популярных запросов: "доктор онлайн" — рост на 305%, "консультация врача онлайн" — на 151%.

Данный тренд подтверждают и аналитики страховой компании "РЕСО-Гарантия", которые сообщили о 10-кратном росте продаж полисов телемедицины в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне всеобщей самоизоляции граждан и карантинных мер. Страховщики уверены, что популярность нового продукта сохранится и после снятия всех ограничений. Сейчас страховые компании выводят телемедицину в отдельный продукт – перспективный и относительно недорогой для клиентов.

Эксперты также отмечают возросший спрос и на телеветеринарию. Пользователи интернета на 74% чаще искали консультации ветеринаров онлайн в первом полугодии текущего года, чем в прошлом году. Владельцы домашних животных дистанционно обращаются за помощью к врачам-нутрициологам, зоопсихологам и ветеринарам. До пандемии эта услуга также входила в полисы ДМС, но, как поясняют эксперты, есть запросы на покупку отдельной программы страхования своих любимцев, поскольку это выгоднее для потребителя.

"Страховые компании отмечают, что интерес к телеветеринарии планомерно растет. Количество обращений за онлайн-консультациями по здоровью питомцев увеличивается на 30-40% в месяц, начиная с апреля, согласно данным наших партнеров", – сообщила Суховей.