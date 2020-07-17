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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Выздоровления мало для восстановления — Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности — По итогам второго квартала 2020 года выпуск в промышленности сокращался третий квартал подряд, свидетельствуют данные Росстата о промышленном производстве в июне.

— Арбитражи отдали под общую юрисдикцию — В Верховном суде меняются председатели двух ведущих коллегий — Сегодня высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявления о прекращении полномочий сразу двух заместителей председателя Верховного суда — Василия Нечаева, возглавляющего судебную коллегию по гражданским делам, и Олега Свириденко, руководившего коллегией по экономическим спорам ВС.

— "Безопасный город" с населением 97 миллиардов рублей — Доработка системы борьбы с ЧС потребует бюджетных инвестиций — МЧС хочет модернизировать созданный для борьбы с чрезвычайными ситуациями (ЧС) аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасный город", на который уже потрачено более 16 миллиардов рублей.

— Наболевший спрос — В платных клиниках начал оживать трафик — Столкнувшиеся с падением оборота на 80–90% в месяц из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 частные клиники надеются восстановить трафик пациентов к осени.

— Инвестиционными проектами наводняют Байкал — Минприроды запрещает деятельность на природоохранной территории не для всех — Минприроды подготовило новую версию документа о запрещенных видах деятельности на Байкальской природной территории.

— Отцы повышенной производительности — Мужчинам с детьми в России платят больше — Мужчины с детьми в России зарабатывают больше бездетных — разница в доходах может достигать 25%, подсчитали в ВШЭ.

— Китайской экономике не до рецессии — ВВП страны во втором квартале вырос на 3,2% — Нацбюро статистики КНР в четверг опубликовало порцию данных за июнь и ВВП за второй квартал — показатель увеличился на 3,2% в годовом выражении после падения на 6,8% в январе—апреле.

— Ивану Сафронову сократили срок измены, а не ареста — Апелляция сочла меру пресечения для известного журналиста законной, но нашла ошибки в решении об этом — Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене (статья 275 УК РФ).

— Песенка Сергея Фургала спета в суде — Хабаровского губернатора оставили под стражей — Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого СКР в убийствах и покушениях 15-летней давности.

— Раздел кадров — Как ОБСЕ оказалась в самом глубоком кризисе за все время существования — Ключевые институты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце этой недели останутся без руководителей.

— Армения и Азербайджан вошли в пограничное состояние — Две страны оказались в шаге от полномасштабного военного конфликта — Конфликт между Арменией и Азербайджаном приобретает все более серьезные масштабы.

— Трубу сочли излишне прибыльной — Минэкономики выступило за снижение тарифов "Транснефти" — Минэкономики стало единственным министерством, которое поддержало идею главы "Роснефти" Игоря Сечина о снижении тарифов "Транснефти".

— Якутии и Камчатке добавят солнца — "РусГидро" ищет инвесторов для строительства ВИЭ на Дальнем Востоке — "РусГидро" планирует до конца года отобрать инвесторов на строительство 63 МВт электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в Якутии и Камчатском крае.

— Для России сделали дисключение — Sony закрыла единственный местный завод Blu-ray — В Калужской области закрылся единственный в России и один из нескольких в мире заводов японской корпорации Sony по производству дисков Blu-ray с фильмами и играми.

— Инвесторы заняли активную позицию — Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста — Объем активов в доверительном управлении российских компаний достиг 8,5 триллиона рублей, прибавив за квартал более 5%.

— Управляющие рискнули портфелем — Частные компании пытаются повысить доходность пенсионных накоплений — Частные управляющие компании, размещающие средства пенсионных накоплений Пенсионного фонда России (ПФР), во втором квартале обыграли государственного управляющего ВЭБ.РФ.

— НСПК допустила протокол — Национальная карточная система трудно стыкуется с международными — НСПК опубликовала бюллетень по обеспечению перевода на НСПК сервиса аутентификации при интернет-платежах (3D) по картам Visa и MasterCard.

— "Сейчас все принято сваливать на коронавирус" — Глава совета директоров "Трансойла" Игорь Ромашов о профиците вагонов и массовых списаниях — Железнодорожные операторы продолжают нести десятки миллиардов рублей убытков из-за сокращения грузовой базы и профицита вагонов.

— Офисы решают жилищный вопрос — "Главстрой" перестроит бизнес-центр на "Кропоткинской" — Неопределенная ситуация в сегменте коммерческой недвижимости вынуждает девелоперов минимизировать в своем портфеле офисные активы.

— Как клон в подсудной лавке — Разработчики софта отстаивают оригинальность AlterOffice — Производитель офисного пакета AlterOffice, исключенного из реестра отечественного софта за клонирование иностранного аналога, компания "Алми партнер" пытается через суд обязать Минкомсвязь вернуть его в реестр.

— Хлопья легко отделались — Доля Давида Якобашвили в крупяном заводе отойдет производителю штукатурки — Покупателем доли в производстве хлопьев и круп "Арчеда-продукт" у основателя "Вимм-Билль-Данна" Давида Якобашвили станет Юрий Гончаров, владелец крупного игрока в отрасли производства отделочных материалов — корпорации "Волма".

— Лишние расходы — Росздравнадзор надзирает за здравоохранением выборочно — Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области инициировала в отношении Русфонда проверку, в ходе которой выяснилось, что Русфонд собирал деньги, чтобы прооперировать Кирилла Елютина с пороком сердца, в то время как сделать это можно было бесплатно.

— Вирусу назло — Почему россиян хотят пустить в страны, где их не ждут — Роспотребнадзор составил список из 13 стран, куда он предлагает возобновить перелеты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неудаление запрещенного контента — Он направлен на иностранцев, но ударит прежде всего по российским интернет-ресурсам, считает эксперт — В Госдуму 16 июля был внесен проект закона, предусматривающий штрафы до 15 миллионов рублей за отказ от блокировки либо удаления запрещенной информации.

— "Шереметьево" на пять лет отложило строительство терминалов стоимостью $535 миллионов — Сроки перенесены из-за эпидемии китайского коронавируса — Строительство терминала С-2 ожидается в 2030-е годы, инвестиции в него составят $414,5 миллиона собственных средств, говорится в годовом отчете "Шереметьево", крупнейшего российского аэропорта.

— Иван Сафронов остается под арестом несмотря на отсутствие явных доказательств — Характеристики и поручительства за журналиста представили все его работодатели — Мосгорсуд 16 июля признал законным арест советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, отклонив апелляционную жалобу его защиты на меру пресечения.

— СК раскрыл подробности уголовного дела против губернатора Хабаровского края — Следствие заявило о неопровержимых доказательствах причастности Сергея Фургала к организации убийств — В Следственном комитете (СК) сообщили, что у них есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

— Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США — Дональд Трамп надеется, что рэпер уведет от Джо Байдена чернокожих избирателей — По сообщению избирательной комиссии американского штата Оклахома, рэпер Канье Уэст собрал в срок необходимые документы и уплатил регистрационный сбор в $35 000, сделав таким образом первый шаг в своей избирательной кампании.

— Начинающим инвесторам предложат сдавать тест на квалификацию — При помощи такого закона ЦБ хочет защитить их от рискованных сделок на бирже — Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите неквалифицированных розничных инвесторов.

— Правительство согласилось освободить программное обеспечение от НДС — На заседании кабинета министров в четверг уточнили налоговый маневр в IT-отрасли — На заседании правительства в четверг министр финансов Антон Силуанов озвучил дополнения к законопроекту по предоставлению налоговых льгот IT-отрасли.

— Москва стала управлять национальным дискурсом — Это очень не нравится регионам — Протесты в Хабаровске оформились вокруг идеи "Москва, оставь нас в покое!".

— Треть россиян по-прежнему сталкивается с кибермошенниками — И четверть до сих пор с легкостью отдает им данные своих карт — МВД сообщило почти о двукратном приросте числа киберпреступлений в стране: за январь – июнь он составил 91,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

— Moderna лидирует в гонке создателей вакцины от COVID-19 — Фондовый рынок воодушевляют даже самые незначительные ее успехи — Акции Moderna Inc., американской биотехнологической компании, 14 июля выросли на 17% после публикации данных по результатам первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.

— Политика ФАС сдерживает рост цифрового рынка — Выбранная модель антитраста ограничивает инвестиции в IТ-бизнес — Правительство обсуждает меры поддержки IТ-отрасли и технологических компаний.

— В KFC могут появиться наггетсы из мяса, выращенного в пробирке — Их будут распечатывать на 3D-биопринтер — Производитель фаст-фуда KFC и лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions объявили о сотрудничестве.

— "Связной" запускает новый торговый формат — В сети появятся крупные магазины с гибким распределением торговых площадей — "Связной" начал открывать магазины нового формата, рассказал его представитель.

— Fiat, Chrysler и Peugeot выбрали название для создаваемого альянса — Объединенный автоконцерн назовут Stellantis — "Звучит скорее как название лекарства, чем автокомпании", – пишет автосайт motor1.com и отмечает, что в загадочном названии невозможно отследить связь ни с одной из автомобильных марок, принадлежащих двум объединяющимся компаниям.

— Ответственнее всего к новым кредитам относятся россияне с финансовыми проблемами — К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй — Во II квартале российские банки выдали 1,4 миллиона новых кредитных карт – в 2 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— Как три аспиранта из Новосибирска очистители воздуха изобретали — Бизнес начался с очистителей для курилок, а теперь приносит 1,2 миллиарда рублей в год — 38-летний новосибирец Дмитрий Трубицын задумался об открытии собственного бизнеса после окончания аспирантуры Института катализа РАН.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Наказать примерно — Пленум Верховного суда рекомендует коллегам использовать прецеденты в судебной практике — Верховный суд России усилил роль прецедентов: своих позиций по принципиальным вопросам, высказанных в конкретных делах.

— Получили добро — Частные организации привлекут к оказанию государственных социальных услуг — С сентября некоммерческие организации (НКО) смогут оказывать государственные и муниципальные услуги в социальной сфере, а россияне будут выбирать, где их получать — в бюджетных или частных организациях.

— Как метром сдует — До какого уровня опустятся ставки по ипотеке — Средняя ставка по ипотеке, которая согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", должна достигнуть 7,9 процента в 2024 году, опустится до этого уровня уже к концу 2020 года, считает большинство аналитиков.

— Против лома — Следственный комитет рассказал о доказательствах вины арестованного Сергея Фургала — Следственный комитет впервые с момента ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассказал, какими доказательствами его вины располагает.

— Прописали экспорт — Российское лекарство от COVID-19 будет поставляться в 50 стран — Подписано соглашение о сотрудничестве по поставке в Бразилию первого российского препарата "Авифавир" для лечения COVID-19.

— Август на раскачку — Страны ОПЕК+ договорились через две недели увеличить добычу нефти — Страны-участницы ОПЕК+ согласовали смягчение условий сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

— Бюджет по Конституции — Владимир Путин: Главная задача в экономике — восстановить уровень занятости — В 2021 году рынок труда должен быть полностью восстановлен, заявил Владимир Путин.

— Бес газа — Почему США тормозят достройку "Северного потока-2" — Усиление противодействия США достройке газопровода "Северный поток-2" вызвано смутными перспективами добычи сланцевого газа за океаном и катастрофическим падением спроса на американский сжиженный природный газ (СПГ).

— Избирателям найдут время — Регионы готовы провести голосование в сентябре в течение двух-трех дней — Голосование на региональных выборах в сентябре может пройти в течение двух-трех дней.

— Штрафной удар — Отказ удалить запрещенную информацию может обойтись в миллионы рублей — Отказ удалить запрещенную к распространению в России информацию может дорого обойтись владельцам сайтов.

— В каске и маске — Завершился весенний набор молодых солдат на военную службу — В минувшую среду завершился весенний набор молодых солдат на военную службу.

— Долги без угроз — Кабмин планирует защитить россиян от давления кредитных организаций и коллекторов — Правительство России подготовило поправки, которые предусматривают штрафы в размере до 500 тысяч рублей за угрозы, поступающие должникам по кредитам от коллекторов.

— Наемников не пропустят — Рашид Нургалиев рассказал о новых угрозах для ОДКБ — Информационные ресурсы государств — членов ОДКБ все чаще становятся объектом постоянных противоправных посягательств со стороны хакерских группировок и отдельных злоумышленников.

— Научат работе по шаблону — Предпринимателям упростят подачу заявок для участия в закупках — До конца сентября для малого и среднего бизнеса запустят электронный сервис поддержки, который упростит участие бизнеса в закупках.

— Улицы в 3D — В Москве закончили работу над крупнейшим в мире макетом города — В Москве завершили работу над созданием крупнейшего в мире макета города — российскую столицу в пределах Третьего транспортного кольца воссоздали в мельчайших деталях, общая площадь макета составила 927 квадратных метров.

— Боты не пройдут — Рособрнадзор отбил хакерскую атаку на сервис с результатами ЕГЭ — Сервис с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся хакерской DDoS-атаке.

— Приговор за наличные — Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи, которого подозревают в получении крупной взятки — Следственный комитет объявил, что по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края.

— Пока без даты — Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" — Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" на другой день, после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

— Для ровного учета — Междугородним автобусам разрешили использовать зарубежные тахографы — Владельцы больших автобусов и микроавтобусов, занятых на регулярных междугородних маршрутах, должны были оснастить свои транспортные средства тахографами до 16 июля.

— Удобнее — дома — Оформить пенсию удаленно можно будет до конца года — Пенсионный фонд России (ПФР) продлит временный порядок оформления пенсий и пособий до 1 января 2021 года.

— За окурок в тюрьму — МЧС предлагает сажать, если ущерб от пожара больше 50 тысяч рублей — МЧС России в очередной раз подтвердило принципиальную приверженность тому, чтобы ужесточать наказания за неосторожное обращение с огнем.

— Не только спутник, но и инспектор — Спутники военного назначения будут тестировать прямо в космосе — В ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата.

— Отвечает государство — Конституционный суд РФ разъяснил порядок возмещений вреда по прекращенным делам — Конституционный суд РФ обратил внимание на отсутствие механизма возмещения судебных расходов лицам, судебное преследование которых в связи с административными правонарушениями было прекращено.

— Дело завтрашнего дна — У спасателей появился робот-помощник — Московские спасатели теперь могут в мутной речной воде находить не только крупные объекты, но даже и детские пустышки.

— Идол для пту — Эксперты говорят об опасности неоязычества — Плести венки из ромашек, прыгать через костры, петь акафисты Игорю Талькову, Распутину и Сталину вкупе с Николаем II, религиоведы и сектоведы предупреждают, что в России — вместе с сочувствующими — насчитывается около 100 тысяч неоязычников.

— Во весь колос — Россия займет пятую часть мирового рынка пшеницы — Потенциал российского экспорта продукции АПК по пшенице, растительным маслам и мясу сильно недооценен на мировом рынке.

— Волне наперерез — С начала лета проведено более 9,5 тысячи рейдов по водоемам. Нарушителей преследуют, догоняют, штрафуют — Подразделениями МЧС России активизирована профилактическая работа на воде в связи со значительным увеличением количества происшествий и гибели людей.

— Питер — как на ладони — Вновь открылась колоннада Исаакиевского собора — В Санкт-Петербурге возобновлены экскурсии на колоннаду Исаакиевского собора.

— Лето с подогревом — В Гидрометцентре пообещали возвращение тепла — Вторая половина лета в России может оказаться более жаркой, чем первая, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Дети по сходной цене — Арестованы врачи по делу о торговле младенцами — Басманный суд Москвы в закрытом режиме разобрал просьбу следствия об аресте врачей-гинекологов по делу о торговле младенцами.

— Дорога к школе — Система безопасного передвижения детей по городу заработает в 2021 году — В 2021 году в городах может заработать система "Гусеница", которая позволит удерживать зеленый сигнал светофора до тех пор, пока группа школьников не перейдет дорогу.

— Родню проштампуют — Фиктивная прописка родственников — не преступление — Верховный суд России смягчил подходы к такому житейскому нарушению, как фиктивная прописка близких родственников.

— Корабль без капитана — В России начали использовать беспилотные комбайны для уборки зерна — В Ростовской области прошел первый в России открытый показ уборки пшеницы при помощи беспилотных комбайнов.

— Сергей Фургал останется в СИЗО до 9 сентября — Мосгорсуд в четверг признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала.

— Сотрудничал недолго — ФСБ предоставила суду материалы на Ивана Сафронова — Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

— "Угнали" твиты — Массовый и скоординированный взлом аккаунтов в Twitter ведущих американских политиков, предпринимателей и звезд шоу-бизнеса произошел в США.

— Черным по белому — Чернокожие активисты обвиняют руководство музеев по всему миру в расизме и искажении исторической правды — Более 10 бывших и нынешних сотрудников Смитсоновского Национального музея африканского искусства в США направили своему руководству гневное письмо, в котором заявили: на протяжении последних пяти лет они постоянно сталкивались на работе с расовой предвзятостью, враждебными словесными нападками, агрессией, унизительными комментариями и прочими неприятностями.

— Вас здесь не стояло — В Бристоле снесли статую чернокожей активистке — В Бристоле убрали незаконно поставленную скульптуру "Волна силы", изображающую чернокожую женщину с поднятым сжатым кулаком, снимки которой обошли весь мир.

— Дуде позвонили из ООН — В Польше ищут виновных в том, что президента разыграли пранкеры — В Польше разбираются, как могло случиться, что российские пранкеры свободно дозвонились до президента Анджея Дуды и беседовали с ним под видом генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша.

— Немцы останутся дома — Жителям ФРГ разрешили не возвращаться в офисы — Нет ничего более временного, чем постоянное, — эту народную мудрость подтверждает ситуация на рынке труда в Германии, где большинство сотрудников не спешат возвращаться в офисы.

— Теперь заживем! — В Ульяновске запускают новый проект, который поможет открыть свое дело и выйти из бедности — В Ульяновской области запускают пилотный проект "Зажиточная семья".

— Ешь, гуляй, люби! — За границей нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в Подмосковье — Нет худа без добра. Эту поговорку руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина вспоминает всякий раз, когда ее спрашивают, как коронавирус отразился на туристической сфере региона.

— Все по протоколу — Открылся пятый центр помощи при ДТП — Теперь и жители Мытищ могут воспользоваться поддержкой специалистов по оформлению европротокола при мелком дорожно-транспортном происшествии.

— Полумасочный режим — Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений — В области отменили еще часть ограничений, введенных на время пандемии коронавируса.

— С работы — на работу — Расширен список получателей выплат по уходу за инвалидами — Оформить выплаты по уходу за инвалидами I и II группы теперь могут и работающие жители Подмосковья.

— Трижды мастер — Капремонт жилья будет вестись по новым правилам — Капитальный ремонт многоквартирных домов, возобновившийся в Подмосковье после пандемии, теперь будет проводиться по новым правилам.

— На мокром месте — В Можайске продолжаются работы по ликвидации последствий ливня — Для жителей нескольких можайских деревень и садоводческих товариществ, оказавшихся отрезанными от цивилизации из-за дождей, организовали пеший переход по разрушенной водой дороге.

— Из Сочи с любовью — "Вход равнодушным на госслужбу надо запретить", — считает председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов — Как-то в компании коллег мы разговорились о краевых чиновниках. Тема оказалась горячей, и спокойный разговор вылился в жесткий спор.

— Чем удивит экран — В Карелии открылись кинотеатры и Валаамский монастырь — В Карелии с 16 июля открылись все кинотеатры.

— Ностальгия в объективе — Житель Томска фотографирует город для скучающих по родине земляков — Томич Иван Ларионов увлекается фотографией и любит кататься по летнему городу на велосипеде.

— Солнце греет умных — Космическую электростанцию можно отправлять на орбиту уже сегодня — Российские ученые получили патент на систему передачи на Землю энергии с орбитальной солнечной электростанции.

— Сам себе мыслитель — Не ищите в интернете таблетку для ума — Можно ли повысить КПД своего мозга? Некоторые великие люди нашли свои способы, которые называли причудами гениев.

— С мудрым утром! — Сон помогает находить выход из сложных ситуаций — Присказка "утро вечера мудренее", оказывается, имеет научное обоснование.

— Спасительный астероид — Катастрофа подсказала новый вариант борьбы с глобальным потеплением — Как остановить глобальное потепление, опасность которого становится все очевиднее? Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.

— Бойся, малыш — Пандемия обострила угрозу роста преступлений против детей — Пандемия как лакмусовая бумажка вдруг разом не только проявила, но и обострила чуть ли не все проблемы и даже пороки человечества.

— Ну и зараза же ты! — Почему посткоронавирусный синдром будет давить на психику долго и как его пережить — Пять видов стресса бросает человеку эпоха выхода из пандемии.

— Москвичи на год — Детский омбудсмен помогла многодетным родителям — К детскому омбудсмену за помощью обратились две многодетные семьи, которые проживают в Москве, но собственного жилья не имеют, сообщает пресс-служба уполномоченного.

— Больше букв — Неожиданно люди стали читать длинные тексты — Удивительные казусы подкидывает интернет не только обычным пользователям, но и профессиональным СМИ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Охотник к переменам: в строй вернут "Адмирала Левченко" — Начался ремонт одного из основных противолодочных кораблей Северного флота — Министерство обороны согласовало перечень работ по ремонту большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Левченко" проекта 1155.

— Дипломированный инвестор: ЦБ одобрил тесты для покупателей акций — Экзамен будет иметь три уровня сложности и тот, кто его пройдёт, сможет работать с рисковыми инструментами — Центробанк в целом поддержал квалификационные тесты для инвесторов, разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Центробанк в целом поддержал квалификационные тесты для инвесторов, разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

— Возраст — помеха: атакующим стариков преступникам добавят срок — В Госдуме предлагают внести поправки в УК РФ, защищающие людей старше 75 лет — В Госдуме предлагают считать преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством.

— Насильно мир не будет: кто способен успокоить Ереван и Баку — Армения и Азербайджан не смогут прекратить противостояние без посредника, уверены эксперты — Армении и Азербайджану будет сложно потушить очередную вспышку конфликта без посреднических усилий.

— Ни себе, ни бизнесу: 66% фирм не получили скидку на аренду в карантин — Владельцы площадей и специалисты Минэка не согласны с оценками представителей МСП — Два из трех представителей малого и среднего бизнеса не смогли добиться снижения арендной платы во время активной фазы пандемии — несмотря на рекомендации правительства.

— Только раз в одну воронку: в РФ снизят штрафы за удорожание оборонзаказа — ФАС подготовил законопроект о новых мерах наказания военных предприятий — Кратность штрафа за завышение стоимости оборонного заказа предлагают отменить.

— Очередь просили занимать: после Британии Huawei может запретить Канада — Что способно побудить Оттаву отказать китайской компании в участии в разворачивании сетей 5G — Канада может стать следующей страной, которая введет запрет на использование технологий 5G компании Huawei.

— Опасные игры: доля некачественных детских товаров выросла вдвое — Больше всего претензий — к одежде и обуви — Доля некачественных товаров для детей за семь лет выросла вдвое.

— Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов — Это может привести к удорожанию строительства, но сделает районы более гармоничными — В России хотят сохранить исторический облик всех городов и поселений. Минстрой разработал законопроект, который предполагает требования к архитектурным решениям при строительстве любых новых зданий, рассказали в ведомстве.

— Для полноты карантина: пандемия COVID-19 перейдет в эпидемию ожирения — Ученые назвали пять факторов, которые провоцируют набор веса на самоизоляции — Ученые из университета Копенгагена опубликовали в журнале Nature reviews статью, где подробно описали причины, по которым мир после самоизоляции рискует погрузиться в эпидемию ожирения.

— "Можно предположить, что есть еще одно или несколько захоронений" — Следователь СК Марина Молодцова — о новых деталях дела об убийстве царской семьи — Чем 3D-модель шляпы Николая II, которая была на нем в момент ранения в Японии, поможет в расследовании обстоятельств гибели царской семьи?

— Дорогие дети — Кто организовал в Москве сеть по торговле младенцами — Дело столичных врачей, связанных с торговлей детьми от суррогатных матерей, приобрело неожиданный размах.

— На всю казну — Бюджет страны должен соответствовать Конституции — В бюджетном законодательстве могут закрепить конкретные ориентиры, а также приоритеты расходов и базовые принципы распределения доходов.

— Переучи учёного — Цифровыми компетенциями обеспечат один миллион специалистов — На обучение одного миллиона граждан цифровым компетенциям направят почти 1,26 миллиарда рублей.