ВАШИНГТОН, 17 июл /ПРАЙМ/. Санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина являются ответом на "вмешательство в демократические процессы", заявил Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"США ввели дополнительные санкции против сети (компаний) связанного с Кремлем финансиста Евгения Пригожина, целью стали компании, участвующие в скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде. Иностранное вмешательство в демократические процессы неприемлемо", — говорится в заявлении СНБ.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Согласно сообщению минфина, "игроки, против которых были приняты шаги сегодня, напрямую содействовали действиям Пригожина в мире и пытались подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".

В список санкций внесены: россиянин Игорь Лавренков, Андрей Мандель (гражданство не указано) и россиянин Михаил Потепкин.

ООО "М Инвест", по данным американских властей, служит прикрытием для так называемой ЧВК Вагнера в Судане и "разрабатывает планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов". Андрей Мандель и Михаил Потепкин якобы играют ключевую роль в работе этой организации.

Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, утверждает минфин США, помогали осуществить более 100 переводов на сумму более 7,5 миллионов долларов, "отправленных в интересах Пригожина".

Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", говорится в сообщении.

МИД РФ заявил, что санкции вызывают сожаление, а заявления о "руке Кремля" в различных регионах мира — это "паранойя".