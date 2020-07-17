МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Власти Кубы отменяют комиссию в размере 10% на обмен долларов США в финансовых учреждениях страны, сообщает газета Granma.

Как отмечает издание, отмена комиссии входит в пакет мер, с помощью которых Куба намерена противостоять кризису, вызванному усилением блокады со стороны США в "нетипичной ситуации пандемии коронавируса".

"Эта мера принесет благо всем кубинцам на самой Кубе и вне ее", — заявил вице-премьер Алехандро Хиль, также занимающий пост министра экономики. Решение вступает в силу с 20 июля.

Комиссия в размере 10% на обмен долларов США была установлена правительством Кубы в 2004 году в ответ на запрет проводить операции с американской валютой в иностранных банках, пишет газета.