МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 406, до 759 203, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 406 в 83 регионах, в том числе 26% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 759 203 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 575, в Свердловской области — 301, в Ханты-Мансийском автономном округе — 249, Санкт-Петербурге — 244.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 228, Нижегородской области — 216, в Ямало-Ненецком АО — 206, в Иркутской области — 193.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калининградской области (14), Еврейской АО (4) и Ненецком АО (1).

За сутки в России выписаны 7 681 человек после COVID-19, за все время выздоровели 539 373 человека.

За сутки умерли 186 человек с коронавирусом, за все время — 12 123.