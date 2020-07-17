МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш заявила, что регион может выйти на третий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, уже в начале следующей недели.

"Мы уже подходим к тому, чтобы перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. К концу этой недели – началу следующей – перейдем. Для того, чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре", — отметила врач.

По ее словам, на сегодняшний день в стационарах Подмосковья находятся на лечении почти 800 пациентов с коронавирусом. Их них 28,8: — на амбулаторном лечении, 68% выздоровело. Только 3-5% пациентов переносят заболевание в тяжелой форме и требуют стационара.

"По состоянию на четверг, 16 июля, лечение на дому проходят 14,2 тысячи подмосковных пациентов. Наибольшее число среди всех инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет – 18%", — подытожила она.