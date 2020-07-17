ТОКИО, 17 июл – ПРАЙМ. Правительство Японии пока не видит необходимости повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, заявил в пятницу генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Несмотря на рост числа госпитализированных, лишь семь человек находятся в тяжелом состоянии, поэтому ситуация в системе здравоохранения не является сложной. В связи с этим мы полагаем, что настоящая ситуация не требует немедленного введения режима чрезвычайного положения", — подчеркнул он.

Суга пояснил, что "рост числа инфицированных связан с расширением тестирования среди работников индустрии развлечений, в том числе клубов и питейных заведений". Генсек также уточнил, что "в 80% выявленных случаев вирус был подтвержден у людей младше 39 лет".

В пятницу в Токио был установлен новый "антирекорд" по числу заразившихся коронавирусом: за сутки в японской столице вирус подтвердили у 293 человек. Всего по стране в пятницу выявлено 505 случаев заражения. Скончались 998 человек, выздоровели 19 755 человек.