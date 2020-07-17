СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале проверки обоснованности цен на топливо, ее результаты огласят публично.

Ранее Аксенов анонсировал снижение стоимости бензина на автозаправочных комплексах Крыма с 16 июля на 1 рубль, дизельного топлива — на 50 копеек за литр.

"Проводится проверка обоснованности цен на топливо на территории республики. В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, проверка проводится госкомитетом по ценам и тарифам республики и Федеральной антимонопольной службой.