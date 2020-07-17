ПЕРМЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Минтранс России готовится в ближайшее время направить 33,2 миллиарда рублей в регионы на развитие дорожной сети, позднее субъектам планируется передать еще около 24 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Пермь.

"Президент перед парадом 23 июня поручал передать дорожникам в регионы 100 млрд рублей. Первый транш — 43 млрд, мы распределили 19 июня, по еще более 33,2 млрд, думаю, председатель правительства сегодня уже подпишет документы, в ближайшее время начнем заключение договоров с регионами. Будет еще третий транш", — сказал Дитрих при осмотре дорожных объектов Перми, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он предложил пермским властям подать заявку на третий этап распределения между регионами средств на дорожные объекты.

Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил министру, что городские власти готовы провести ремонтные дорожные работы в больших объемах.

По данным краевой администрации, в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Перми отремонтируют 14 объектов. Всего в Пермском крае в порядок приведут 55 дорог. Площадь дорожного ремонта составит около 191 тысяч квадратных метров, на эти цели из федерального и краевого бюджета городу выделено 600,9 миллиона рублей.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил выделить 100 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в регионах. Средства предназначаются тем субъектам, которые ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.