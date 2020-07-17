МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Одному из богатейших людей Австралии и бывшему члену австралийского парламента, миллиардеру Клайву Палмеру, предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, предположительно совершенными в 2013 году в преддверии федеральных выборов в Австралии, сообщает Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

"После расследования, проведенного Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям, господину Клайву Фредерику Палмеру … были предъявлены обвинения по двум пунктам … в недобросовестном использовании служебного положения (во время пребывания на должности — ред.) директора и по двум пунктам … в мошенничестве посредством неправомерного получения выгоды или преимущества", — сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Согласно ASIC, незадолго до федеральных выборов в 2013 году, в период с августа по сентябрь Палмер, предположительно санкционировал две транзакции общей суммой свыше 12 миллионов австралийских долларов (около 8,5 миллиона долларов США) с целью, "противоречащей назначению хранения данных средств". В качестве получателей средств выступили частная компания Cosmo Developments и/или "Объединенная партия Австралии", ранее известная как "Объединенная партия Палмера" (Clive Palmer's United Australia Party), а также компания Media Circus.

"Предполагается, что он неправомерно воспользовался своим должностным положением в качестве директора компании Mineralogy для получения данной выгоды", — говорится в релизе.

Отмечается, что максимальной мерой пресечения для каждого из обвинений является тюремное заключение сроком до пяти лет. Однако при обнаружении отягчающих обстоятельств в случае с обвинением в мошенничестве срок может достигать 12 лет, отмечается в релизе. Также Палмеру грозит штраф в размере 340 тысяч австралийских долларов (около 237 тысяч долларов США).

Согласно сообщениям местных СМИ, ASIC инициировала расследование деятельности Палмера в марте 2020 года.

Клайв Палмер – австралийский бизнесмен и политик. В 2012 году он заявил о намерении воссоздать затонувший в 1912 году пассажирский лайнер "Титаник". В данный момент проект "Титаник II" все еще находится в разработке, за его реализацию отвечает компания Blue Star Line – дочерняя компания горнодобывающей Mineralogy, принадлежащей Палмеру. По данным Forbes, состояние Палмера оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

В 2013 – 2016 годах Палмер являлся членом австралийского парламента.

Все ленты