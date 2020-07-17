События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-600 млрд йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|-28,3%
|-24,9%
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-838,2 млрд йен
|-35,8 млрд йен
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|-0,4%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|-19,2%
|-12,3% (прогноз)
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|6,1%
|6,3% (прогноз)
|RUB
|Фосагро — операционные результаты за 2кв2020
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 2кв и 1П2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020)
|0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018
|0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/News/20200717/831793231.html