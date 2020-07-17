 

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -600 млрд йен
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь) -28,3% -24,9%
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) -838,2 млрд йен -35,8 млрд йен
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) -0,4%

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июнь) -19,2% -12,3% (прогноз)
16:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 6,1% 6,3% (прогноз)
RUB Фосагро — операционные результаты за 2кв2020
RUB Русагро — операционные результаты за 2кв и 1П2020
RUB Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020) 0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018 0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019

 

 

 