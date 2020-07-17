С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — ПРАЙМ. Выброс технического масла массой порядка 300 килограммов в реку Онда из Ондской ГЭС произошел в Карелии, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

"Днем произошла утечка масла из Ондской ГЭС в акваторию реки Онда в районе населенного пункта Идель. В 16.00 была запланирована установка боновых заграждений, боны устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, масса попавшего в акваторию реки масла составляет около 300 килограммов. Последствия устраняются.