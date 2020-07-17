ВОЛГОГРАД, 17 июл — ПРАЙМ. Самолет Петербург — Махачкала экстренно сел в Волгограде из-за сообщения об угрозе взрыва, информация о "минировании" не подтвердилась, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании Северный ветер (N4771), следовавший по маршруту Петербург (Пулково) — Махачкала, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о возможном "минировании" самолета в 16.25 по местному времени (15.25 мск). После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о "минировании" не подтвердилась", — сообщила Голодова.

По ее словам, на борту самолета находятся 160 пассажиров, после проверки борт вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в связи с анонимным сообщением на электронную почту о возможном "минировании" воздушных судов и терминала "Пулково" полиция и служба авиационной безопасности начали проверку, угроза оказалась ложной. Во вторник, среду и четверг в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о "минировании".