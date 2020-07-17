МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Прокурор в ходе прений сторон в Солнцевском суде Москвы запросил сроки трем фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково", где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, — почти по 6 лет каждому, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Чернецкий.

"Прокурор в ходе прений попросил суд приговорить моего подзащитного Романа Дунаева к 6 годам и двум месяцам колонии, Круглова к 6 годам, Архипову – к 5 годам и 10 месяцам", — рассказал собеседник агентства, напомнив, что вину они не признают.

Чернецкий заключил, что вскоре обвиняемые и их защита закончат выступать в прениях, приговор по этому делу ожидается в ближайшее время.

На скамье подсудимых руководитель полетов "Внуково" Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 3 частью статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинившее крупный материальный ущерб").

Этот же суд 7 июля 2017 года приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших, позднее Мосгорсуд подтвердил это решение.

Из предъявленного подсудимым обвинения следует, что Архипова из-за небрежного отношения к своим обязанностям не осуществила контроль за движением спецтехники на летном поле, Круглов же позволил диспетчеру-стажеру разрешить экипажу Falcon занять полосу, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет. Дунаев, в свою очередь, не осуществил контроль за действиями диспетчеров, ненадлежащим образом организовал их работу, проявил бездействие. При этом, как отмечалось гособвинителем в суде, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе находится снегоуборочный транспорт. Своими действиями подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, не обеспечили безопасность полета, что привело к столкновению взлетающего самолета со снегоуборочной машиной. Воздушное судно от удара разрушилось и частично сгорело, заключил прокурор.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Леденев. Дунаев, Круглов и Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.