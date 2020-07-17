МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Экономика Москвы восстановится в течение полугода, если не произойдет ничего радикального, сейчас большинство предприятий находится в тяжелой ситуации, но она выправляется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы", — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что сейчас бизнес уже начал хорошо восстанавливаться — торговля, общепит, малый и средний бизнес.

"Кассовые обороты малого и среднего бизнеса за период с 1 января по сегодняшний день, они примерно такие же, как и в прошлом году. Идет активное восстановление", — отметил мэр.

Сделать Москву закрытой для людей из регионов невозможно, заявил также Собянин.

"Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это всё равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно", — сказал Собянин.