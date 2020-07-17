МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Гостиницы Сочи загружены на 90%, в горном кластере — на 85%, а пятизвездочные отели заполнены полностью, спрос на отдых наблюдается до ноября, сообщает администрация города.

Отмечается, что Сочи уже вернулся к привычной курортной жизни, открыты гостиницы, санатории, рестораны и торговые центры. С 18 июля для посетителей откроются бассейны, аквапарки и водные аттракционы. По данным мэрии, в Сочи уже отдыхают около 150 тысяч туристов.

"Загрузка отелей и гостиниц Сочи достигла 90%… Самым популярным в этом сезоне является премиум-сектор – гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели уже заполнены на 100%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператоры и отельеры фиксируют стабильный рост спроса на туры в Сочи в летний период. В целом в августе, который традиционно считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95-96%. Востребованы в этом году и осенние месяцы – на октябрь и ноябрь уже забронирована большая часть отелей и баз отдыха.

"Несмотря на ограничения, мы готовились к летнему сезону, понимали, насколько важно сейчас для наших жителей и гостей из других регионов России получить качественный отдых на Черноморском побережье Сочи. При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%", — цитируются в сообщении слова вице-мэра Сочи Владимира Пушкарева.