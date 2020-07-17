МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Снижение ВВП России во втором квартале оценивается на уровне 9,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"В целом за второй квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне минус 9,6% год к году, что близко к предварительными оценкам Минэкономразвития России, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития", — сказано в документе.

В мае министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что, по оценке министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем — на 6,3%, в четвертом — на 5,2%.

В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом выражении.

При этом спад ВВП России в июне замедлился до 6,4% в годовом выражении после снижения на 10,7% в мае.

"По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП – спад сократился до минус 6,4% год к году по сравнению с минус 10,7% год к году в мае и минус 12% год к году в апреле", — сказано в документе.

Таким образом, министерство пересмотрело свою оценку по спаду ВВП в мае до 10,7% с прежних 10,9%. Оценка апрельского падения российской экономики осталась прежней — на уровне 12%.

Замминистра экономического развития России Полина Крючкова отметила, что основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.