МИНСК, 17 июл – РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в торговле с Киргизией отмечается позитивная динамика несмотря на пандемию коронавируса.

"Несмотря на все коронавирусы, хоть у нас в прошлом году было определенное падение в товарообороте, в этом году за пять месяцев мы в товарообороте удивительно приросли. Все страны в товарообороте рухнули, а нам удалось все-таки добавить за эти пять месяцев. Это хороший сигнал. Значит, мы нужны друг другу", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым.

Белорусский лидер заверил, что белорусская сторона и далее готова в этом направлении действовать. "В экономике у нас нет больших проблем. Когда-то мы с нуля начинали. А сейчас уже переживаем за то, что у нас есть товарооборот под 100 миллионов долларов, но он небольшой. Конечно, надо двигаться вперед, и мы в этом направлении можем и должны работать", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил схожесть структур экономики двух стран. "У нас нет излишних углеводородов, нет природного газа… Народы очень трудолюбивые. Поэтому и бог велел нам вместе жить, сотрудничать в этом союзе (ЕАЭС – ред.), на двусторонней основе", — подчеркнул Лукашенко.

Он попросил собеседника поддерживать тесный контакт с новым белорусским премьер-министром Романом Головченко и правительством Белоруссии. "Я вас очень попрошу, будьте в контакте. Любой ваш звонок, если нужна какая-то помощь, поддержка, если мы вместе что-то можем сделать на третьих рынках, в нашем Евразийском союзе, мы всегда будем вместе", — заверил белорусский лидер.