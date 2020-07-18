БРЮССЕЛЬ, 17 июл /ПРАЙМ/. Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов. Мы наблюдали это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и недавно в отношении проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", — говорится в письменном заявлении Борреля.

По его словам, ЕС в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес. "Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьими странам", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.