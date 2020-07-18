МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Технополис "Москва" вошел в тройку лидеров среди 26 особых экономических зон (ОЭЗ) страны по числу новых рабочих мест, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что эти данные опубликовали в Минэкономразвития России в отчете о результатах работы ОЭЗ за прошлый год.

"Для резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" действует ряд преференций и созданы благоприятные условия для привлечения квалифицированных кадров… В результате ОЭЗ "Технополис "Москва" заняла второе место среди 26 особых экономических зон России", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также отметил, что с 2006 года, то есть за все время существования технополиса, там создали почти 6,5 тысячи новых рабочих мест.

"Это лучший результат среди российских особых экономических зон технико-внедренческого типа", — говорится в сообщении.