МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 234, до 765 437, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 234 в 84 регионах, в том числе 24,4% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 765 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 578, в Свердловской области — 259, в Ханты-Мансийском автономном округе — 247, Санкт-Петербурге — 238.

Также зафиксировано в Нижегородской области — 205, в Алтайском крае — 201, в Иркутской области — 188, в Ямало-Ненецком АО — 182.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Севастополе (6), Еврейской АО (4) и Ненецком АО (1).

За сутки в России выписаны 7 490 человек после COVID-19, за все время выздоровели 546 863 человека.

За сутки умерли 124человек с коронавирусом, за все время — 12 247.