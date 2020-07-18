ВАШИНГТОН, 18 июл /ПРАЙМ/. Меры фискальной и монетарной поддержки на фоне продолжающейся пандемии коронавируса остаются необходимыми, пока не будет найден надежный выход из кризиса, заявила в субботу глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Меры фискальной и монетарной поддержки надо будет продолжать, пока мы не найдем безопасный и надежный выход из кризиса. Преждевременный отказ от этой поддержки может сорвать восстановление и повлечь более существенные расходы", — говорится в ее заявлении по итогам виртуальной встречи министров финансов и глав центробанков G20, распространенном фондом.

"Из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 мировая экономика испытывает глубокую рецессию в этом году при ожидаемом частичном и неравномерном восстановлении в 2021 году… По мере того как мы вступаем в следующую фазу этого кризиса, потребуются дальнейшие политические действия, равно как и более тесное международное сотрудничество. План действий G20 является ключевым в этих усилиях", — отметила Георгиева.

Она вслед за главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом призвала продлить действие инициативы по приостановке обслуживания долгов бедными странами.

"Кроме того, есть потребность в заполнении брешей в международной долговой архитектуре и в том, чтобы подумать о более совершенном облегчении долгового бремени для многих стран. Мы готовы поддержать эти усилия", — сказано в заявлении.